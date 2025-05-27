Зачем хранить соль в холодильнике: блогерша дала неожиданный ответ

Вы узнаете:
- Для чего класть соль в холодильник
- Как туалетная бумага помогает убрать неприятный запах
Борьба с неприятным запахом в холодильнике не всегда легкая, особенно если не знать действенных лайфхаков. Однако блогер Мария Дзяпко в TikTok поделилась тремя способами, как убрать неприятные ароматы в холодильнике.
Главред узнал, что обычную соль или соду нужно насыпать в открытый сосуд и поставить в холодильник. Это природные поглотители запаха, которые эффективно нейтрализуют его.
Второй вариант, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике - это поставить на полке рулон туалетной бумаги. Она очень хорошо впитывает лишнюю влагу и убирает неприятный запах.
Смотрите видео, как убрать неприятный запах из холодильника:
@mariell.mari_ Неприятный запах в холодильнике? Пользуйтесь ? #лайфхак#лайфхакидлядома#полезныесоветы#идеи#кухня♬ оригинальный звук - mariell.m
Третье средство, которое поможет бороться с неприятным запахом - это вода с уксусом. Вещества нужно смешать в пропорции 1 к 1. В полученном средстве необходимо замочить тряпку и протереть ею полки холодильника.
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Кто такая Мария Дзяпко?
Мария Дзяпко - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о своей жизни, а также делится эффективными лайфхаками для ухода за домом. Ее страницу в TikTok облюбовали более 24 тысяч пользователей, а самое популярное видео набрало почти 700 тысяч просмотров.
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