Зачем хранить соль в холодильнике: блогерша дала неожиданный ответ

Небольшой контейнер с солью или содой может решить одну проблему.

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Как избавиться от неприятного запаха из холодильника / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Для чего класть соль в холодильник

Как туалетная бумага помогает убрать неприятный запах

Борьба с неприятным запахом в холодильнике не всегда легкая, особенно если не знать действенных лайфхаков. Однако блогер Мария Дзяпко в TikTok поделилась тремя способами, как убрать неприятные ароматы в холодильнике.

Главред узнал, что обычную соль или соду нужно насыпать в открытый сосуд и поставить в холодильник. Это природные поглотители запаха, которые эффективно нейтрализуют его.

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Второй вариант, как избавиться от неприятного запаха в холодильнике - это поставить на полке рулон туалетной бумаги. Она очень хорошо впитывает лишнюю влагу и убирает неприятный запах.

Смотрите видео, как убрать неприятный запах из холодильника:

Третье средство, которое поможет бороться с неприятным запахом - это вода с уксусом. Вещества нужно смешать в пропорции 1 к 1. В полученном средстве необходимо замочить тряпку и протереть ею полки холодильника.

Как убрать неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

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Кто такая Мария Дзяпко? Мария Дзяпко - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о своей жизни, а также делится эффективными лайфхаками для ухода за домом. Ее страницу в TikTok облюбовали более 24 тысяч пользователей, а самое популярное видео набрало почти 700 тысяч просмотров.

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