Мухи в доме исчезнут: какой предмет из холодильника надо поставить на окно

Мухи - вредители, с которыми сталкиваются многие семьи, однако существует натуральный способ борьбы с ними, который, вероятно, уже есть в холодильнике.

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Как быстро избавиться от мух - какой запах ненавидят насекомые / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой запах отпугивает мух

Чего боятся мухи

Что эффективно от мух

С потеплением мухи активизируются после зимы, ища тепло, пищу и места для размножения. Часто именно дома становятся для них идеальной средой обитания.

С приближением лета проблема усугубляется. Эксперт компании Saxton Blades Глен Пескетт поделился простым и доступным решением, которое не содержит вредных химикатов. Речь идет об обычных огурцах.

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Главред выяснил, как избавиться от мух народными методами.

Как легко и быстро избавиться от мух - какое лучшее средство от мух

"Когда дело доходит до того, чтобы изгнать мух из дома, многие люди обращаются к химическим растворам, но простое, натуральное средство может творить чудеса", - сказал он, передает Express.

Пескетт объясняет, что ломтики огурца - это эффективное натуральное средство против мух. Насекомые не переносят запах огурцов, особенно горьких сортов, поэтому они служат естественным репеллентом.

Для достижения эффекта достаточно разложить кусочки огурца в местах, где чаще всего появляются мухи - возле окон, дверей или мусорных ведер. Чтобы сохранить отпугивающие свойства, обновляйте огурцы каждые несколько дней. Хотя это может показаться немного хлопотно, такой метод является простым, недорогим и безопасным для здоровья.

Помимо огурцов, Пескетт советует использовать и другие способы, чтобы сделать дом менее привлекательным для мух.

"Если вы ищете более долговременное решение, установка москитных сеток может стать отличным способом предотвратить проникновение мух, в то же время позволяя вам наслаждаться свежим воздухом", - объясняет Пескетт.

Кроме этого, несколько простых привычек помогут не пустить мух в дом:

Держите окна и двери закрытыми. Именно через них мухи чаще всего проникают в дом, поэтому стоит ограничить им доступ.

Уменьшайте количество света ночью. Яркое освещение привлекает насекомых, поэтому выключайте фонари на улице и закрывайте окна шторами или жалюзи.

Регулярно выносите мусор. Мухи очень любят органические отходы и места, где могут появляться личинки, поэтому не давайте им такого шанса - держите мусорные баки в чистоте и не затягивайте с выносом.

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