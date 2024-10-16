Ни одного насекомого не останется: продукт, который навсегда избавится от плодовых мушек

Несмотря на то, что погода становится холоднее, плодовые мушки все еще могут надоедать вам дома. Этих маленьких вредителей часто привлекают остатки пищи, особенно сладкого.
Если у вас много плодовых мушек, они могут стать настоящей неприятностью. Они не только летают вокруг, но и могут размножаться в канализации, трубах и мусорниках, что затрудняет борьбу с ними.
Но не стоит отчаиваться, ведь существует простой способ избавиться от этих мух без использования агрессивных химикатов. Австралийская мама и блогер Шантель Мила, известная под ником @mama_mila_ в TikTok, поделилась своим полезным советом: поможгут обычные палочки корицы.
Смотрите видео, как избавиться от плодовых мушек с помощью корицы:
@mama_mila_ Какой трюк вы попробуете первым? ? #4 - это game changer для грязных конфорок на плите! 1. Отгоните фруктовых мух, добавив корицу в чашу с фруктами - они ненавидят этот запах! 2. Очистите бутылки с водой с помощью 2 таблеток для зубных протезов, чтобы удалить пятна + запахи. Замочить на 10 мин, затем помыть как обычно. 3. Смешайте 1 стакан воды, 1 ст. л. посудного мыла +1 ст. л. лимонного сока, чтобы сделать удивительный обезжириватель для кухни 4. И вы можете использовать эту смесь на конфорках плиты со стальной ватой, чтобы оставить блеск 5. Нагрейте ложку в кипятке перед отмериванием меда, чтобы он не прилипал к ложке Надеюсь, это были полезны милые xx #homehacks#hometips#homesweethome#cleaninghacks#mamamilastips#homefragrance♬ Dirty Cash (Money Talks) - Sold Out 7 Inch Mix - Adventures Of Stevie V
Как это работает?
Палочки корицы можно просто положить в тарелку с фруктами или разложить по кухне. Сильный аромат корицы отпугивает плодовых мушек, ведь эти насекомые "ненавидят" этот запах. Ученые подтверждают, что аромат корицы, в частности из-за содержания эвгенола, не только отпугивает мух, но и может нарушить их способность общаться между собой с помощью феромонов, пишет Express.
Почему это выгодно?
Палочки корицы стоят дешево в супермаркетах, что делает этот метод очень доступным. Таким образом, вы можете легко защитить свой дом от плодовых мух без затрат на дорогие средства борьбы с вредителями.
Если вы ищете альтернативы, другие природные средства, в частности белый уксус, соевый соус, масло перечной мяты или розмарин, также могут помочь в борьбе с плодовыми мушками.
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