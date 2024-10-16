Ни одного насекомого не останется: продукт, который навсегда избавится от плодовых мушек

Бороться с назойливыми мухами неприятно, но один обычный и очень осенний ингредиент поможет избавиться от них.

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Как избавиться от плодовых мушек - понадобится всего одна вещь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Несмотря на то, что погода становится холоднее, плодовые мушки все еще могут надоедать вам дома. Этих маленьких вредителей часто привлекают остатки пищи, особенно сладкого.

Если у вас много плодовых мушек, они могут стать настоящей неприятностью. Они не только летают вокруг, но и могут размножаться в канализации, трубах и мусорниках, что затрудняет борьбу с ними.

Но не стоит отчаиваться, ведь существует простой способ избавиться от этих мух без использования агрессивных химикатов. Австралийская мама и блогер Шантель Мила, известная под ником @mama_mila_ в TikTok, поделилась своим полезным советом: поможгут обычные палочки корицы.

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Смотрите видео, как избавиться от плодовых мушек с помощью корицы:

Как это работает?

Палочки корицы можно просто положить в тарелку с фруктами или разложить по кухне. Сильный аромат корицы отпугивает плодовых мушек, ведь эти насекомые "ненавидят" этот запах. Ученые подтверждают, что аромат корицы, в частности из-за содержания эвгенола, не только отпугивает мух, но и может нарушить их способность общаться между собой с помощью феромонов, пишет Express.

Почему это выгодно?

Палочки корицы стоят дешево в супермаркетах, что делает этот метод очень доступным. Таким образом, вы можете легко защитить свой дом от плодовых мух без затрат на дорогие средства борьбы с вредителями.

Если вы ищете альтернативы, другие природные средства, в частности белый уксус, соевый соус, масло перечной мяты или розмарин, также могут помочь в борьбе с плодовыми мушками.

Как избавиться от мух / Инфографика: Главред

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