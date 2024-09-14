Как избавиться от плодовых мушек и при чем здесь канализация: неожиданный совет

Плодовые мушки являются распространенным вредителем в большинстве домохозяйств, и чтобы избавиться от них, нужно очистить общую "среду размножения" на кухне.

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Как избавиться от плодовых мушек / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Плодовые мушки могут превратить любую кухню в большую проблему. Эти крошечные насекомые любят фрукты и овощи на кухне, что делает их надоедливой частью вашего дома, пишет Mirror.

Как бороться с плодовыми мушками

Один из стандартных методов борьбы с этими насекомыми - приготовление смеси из яблочного уксуса и жидкости для мытья посуды.

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Гуру уборки в социальных сетях настаивают на том, что в вашем доме есть определенный уголок, где мухи откладывают яйца, поэтому хорошая уборка может значительно уменьшить их количество.

Один разъяренный домовладелец на Reddit, который чувствовал, что его "атакуют" плодовые мухи, утверждал, что даже приобретение ловушек не решило проблему, поскольку они продолжали размножаться быстрее, чем их можно было уничтожить.

"Нас атакуют, как я предполагаю, плодовые мухи. Я купил эти маленькие ловушки, похожие на яблоки, и они работают, но недостаточно быстро. Это становится невыносимым, и я думаю, что это так отвратительно, что все эти маленькие гадкие существа летают вокруг меня. Я замечаю их очень много вокруг моей раковины. Поставлю посуду, и если в следующий раз не помою ее немедленно, когда подойду к раковине и что-то передвину, то из нее вылетит целая куча", - написал он.

Откуда берутся плодовые мушки

Мудрость интернет-сообщества подсказала неожиданный факт: плодовые мухи предпочитают водостоки, а не миски с фруктами, как места для размножения. Для борьбы с назойливыми насекомыми домовладельцам посоветовали тщательно прочистить раковины.

Средство от плодовых мушек

Для того, чтобы избавиться от назойливых насекомых, можно использовать средство из смеси уксуса и пищевой соды и залить его в канализацию. Также можно использовать отбеливатель, чтобы убить скрытые яйца.

Где могут размножаться плодовые мушки

Эксперты подтверждают, что плодовых мушек привлекают наши раковины, поскольку там могут накапливаться остатки пищи и органических веществ, что создает идеальные условия для их процветания.

"Плодовые мухи ищут органические вещества, которые разлагаются, чтобы отложить яйца. Это именно то, что накапливается в канализационных трубах. Следовательно, плодовые мухи могут выбирать канализацию как место для размножения", - говорит эксперт-энтомолог Нэнси Трояно.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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