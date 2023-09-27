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Как украинцы называют самца мухи - блогер плакала от смеха

Сергей Кущ
27 сентября 2023, 10:18 обновлено 27 сентября, 10:18
Ответы прохожих получились оригинальными и забавными.
Как украинцы называют самца мухи
Как украинцы называют самца мухи / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Блогер Мария Панькив решила узнать у украинцев, как называется самец мухи. Ответы получились не только оригинальными, но и смешными.

В своем TikTok она опубликовала видео, но котором поинтересовалась у прохожих "как назвать самца мухи?".

Отвечая на вопрос блогера, украинцы терялись, но предлагали свои варианты ответа:

видео дня
  • муха-мужчина
  • мух
  • кобель
  • мухач
  • мох
  • мухарь

Какой правильный ответ?

Можно много разных вариантов придумать, но нет отдельного названия, потому что это естественное название насекомого, так как, например, и "человек" но, при этом мы имеем разный пол. И несмотря на это - мы как и женщин, так и мужчин называем одним словом - человек.

Смотрите видео о том, как украинцы называют самку мухи:

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