Как украинцы называют самца мухи - блогер плакала от смеха

Ответы прохожих получились оригинальными и забавными.
Блогер Мария Панькив решила узнать у украинцев, как называется самец мухи. Ответы получились не только оригинальными, но и смешными.
В своем TikTok она опубликовала видео, но котором поинтересовалась у прохожих "как назвать самца мухи?".
Отвечая на вопрос блогера, украинцы терялись, но предлагали свои варианты ответа:
видео дня
- муха-мужчина
- мух
- кобель
- мухач
- мох
- мухарь
Какой правильный ответ?
Можно много разных вариантов придумать, но нет отдельного названия, потому что это естественное название насекомого, так как, например, и "человек" но, при этом мы имеем разный пол. И несмотря на это - мы как и женщин, так и мужчин называем одним словом - человек.
Смотрите видео о том, как украинцы называют самку мухи:
@maria_pankiv ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ЧОЛОВІК МУХИ? #муха#опитування#загадка#опитуваннявтікток#загадки♬ Tarantella napoletana - Andrea Colombari
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