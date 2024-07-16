Самый большой страх для комаров и мух: ТОП-4 растения, которые отпугивают насекомых

Надоедливых мух и комаров летом можно легко остановить с помощью четырех растений, которые естественным образом раздражают насекомых и отгоняют их от дома.

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ТОП-4 растения, которые отпугивают насекомых - что помогает от комаров / Коллаж Главред, фото: pexels

Лето - это время, когда большинство людей хочет расслабиться на солнце и насладиться теплой погодой, но никому не нравится иметь дело с большим количеством вредителей, которые жужжат вокруг в это время года.

Адриана Камиллери, эксперт по борьбе с вредителями с садоводческого веб-сайта Hoselink, рассказала, что использование растений для отпугивания мух и комаров является не только эффективным, но и экологически безопасным способом предотвратить попадание насекомых в ваш дом, сообщает Express.

"При борьбе с этими вредителями важно понимать, почему они крутятся вокруг. Они не намеренно пытаются нам досаждать, а просто занимаются своей естественной деятельностью. Знание растений, которые не нравятся этим насекомым, является ценной информацией, которую мы можем использовать для того, чтобы держать их на расстоянии", - сказала она.

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Комнатные растения, которые отпугивают мух и комаров

Лаванда

Лаванда - это красивый фиолетовый цветок, известный своим душистым ароматом, который, как известно, сильно раздражает мух и комаров.

"Лаванда обладает успокаивающим эффектом, который люди любили на протяжении веков, однако, противоположное можно сказать о насекомых. Мы советуем, чтобы максимально использовать потенциал лаванды, высаживать ее на очень солнечных участках у входа в сад или у входной двери, чтобы уменьшить количество насекомых, которые могут попасть внутрь", - сказала эксперт.

Это красивое растение также содержит масла линалоол и линалилацетат, которые вмешиваются в сенсорное восприятие насекомых, что затрудняет поиск пищи для мух или комаров, которые ищут людей, чтобы их укусить.

Лаванду лучше всего размещать возле точек входа, таких как окна или двери, чтобы удержать вредителей подальше, или высаживать возле дверного проема или под окном в саду.

Бархатцы

Бархатцы - это яркие и жизнерадостные оранжевые цветы, которые не только придадут много цвета вашему дому или летнему саду, но и являются естественным репеллентом от насекомых.

Эти красивые цветы содержат соединение под названием пиретрум, которое влияет на нервную систему мух и комаров и даже убивает их, если они подлетят слишком близко.

Если высаживать бархатцы на солнечных участках возле дома, то они будут хорошо смотреться как комнатное растение, но если высаживать их в саду, то они часто хорошо смотрятся рядом с розами или возле овощных грядок.

"Бархатцы легко выращивать на солнечных участках, они имеют аромат, который отпугивает мух. Известно, что садоводы высаживают бархатцы среди сельскохозяйственных культур и других листьев, чтобы предотвратить поедание насекомыми, а также из-за уникального свойства растения стимулировать рост", - отметила Андриана.

Бархатцы, как правило, считаются безопасными для кошек и собак, но владельцы домашних животных должны знать, что эти цветы являются слаботоксичными, если их проглотить, они могут вызвать рвоту или диарею, поэтому их лучше держать подальше от ваших пушистых друзей.

Пеннироял

Пеннироял - это небольшое растение с темно-зелеными листьями и слегка пушистым фиолетовым цветением, обладающее сильным мятным ароматом, который, естественно, отпугивает и мух, и комаров.

Эта душистая трава содержит пулегон, который перегружает сенсорные рецепторы насекомых и делает невозможным их способность ориентироваться в окружающей среде.

"Это растение служит чрезвычайно эффективным средством от клопов благодаря своим мощным маслам, которые самостоятельно высвобождаются. Посадив это низкорослое растение под другими растениями или вокруг них в своем саду, вы обеспечите себя естественным инсектицидом, который поможет держать вредителей на расстоянии", - советует специалист.

Следует отметить, что пеннироялы ядовиты как для животных, так и для людей, если их проглотить, поэтому лучше не держать их в своем доме или вокруг сада, если у вас есть домашние животные или дети.

Лимонник

Лимонник известен своими толстыми стеблями и внешне очень похож на лук-шалот, но испускает сильный цитрусовый запах, который очень напоминает лимоны.

Однако лимонник идеально подходит для отпугивания насекомых, поскольку содержит высокую концентрацию цитронеллы - одного из самых сильных соединений, отпугивающих комаров.

"Это душистое растение содержит масло цитронеллы, которое является популярным ингредиентом уличных свечей и большинства репеллентов благодаря своим свойствам отпугивать насекомых", заключает она.

Цитронелла мешает комарам обнаружить человека, чтобы укусить, а ее приятный аромат также отпугивает мух.

Ее лучше всего высаживать в открытых зонах отдыха или местах, где вы отдыхаете в саду, например, возле внутреннего дворика, но если вы держите ее как комнатное растение, ее лучше разместить возле окна, чтобы предотвратить попадание комаров внутрь.

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