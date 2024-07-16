И писка не услышите: 4 способа избавиться от комаров в доме

Мы рассмотрим народные методы для борьбы с комарами.

https://glavred.info/lifehack/i-piska-ne-uslyshite-4-sposoba-izbavitsya-ot-komarov-v-dome-10581086.html Ссылка скопирована

4 способа избавиться от комаров в доме / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Комары способны превратить жизнь человека в мучения, особенно сейчас, когда их просто тьма. Для борьбы с насекомыми есть много способов.

Мы рассмотрим народные методы для борьбы с комарами.

Пищевая сода против комаров

Пищевая сода - один из лучших способов отпугнуть насекомых, особенно мух, а также муравьев, и не дать этим маленьким существам проникнуть в ваш дом. Одно можно сказать наверняка: благодаря этому ингредиенту вредители будут держаться подальше от вашего дома, пишет портал Sante+.

видео дня

Как избавиться от комаров при помощи соды?

Смешайте в бутылке с распылителем чайную ложку пищевой соды, четыре столовые ложки оливкового масла и 50 мл воды.

Хорошо взболтайте. Распылите раствор на потенциальные места проникновения насекомых: подоконники, перед дверями и т. д.

Лимон для уничтожения комаров

Лимон - идеальное натуральное средство от насекомых! Он чистит, дезинфицирует и держит муравьев на расстоянии. Вот инструкция:

Как использовать?

Нарежьте лимон. Разложите несколько ломтиков или даже целую половинку на подоконниках и в местах входа. Запах лимона не только отпугнет этих нежелательных маленьких существ, но и распространит приятный аромат по всему дому! Также вы можете использовать кожуру других цитрусовых.

Мята против насекомых

Сильный аромат перечной мяты делает ее отличным инсектицидом. Она способна отпугивать все виды насекомых. Вредители, в том числе и комары, ненавидят запах этого травянистого растения.

Просто положите немного на подоконник. И вы не заметите, как насекомые уйдут в прошлое.

Гвоздика для отпугивания комаров

Известный бабушкин трюк для отпугивания мух и комаров - гвоздика. Вот как их использовать:

Разрежьте лимон или апельсин пополам.

В каждую половинку воткните по гвоздике.

Разложите цитрусовые в стратегически важных местах, таких как входные двери и подоконники.

Повторяйте процедуру каждые три дня.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред