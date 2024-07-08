Средство от комаров своими руками: как справиться с нашествием надоедливых насекомых

Как уменьшить количество комаров в доме без использования химических средств? Главред решил детально разобраться с этой проблемой.
Как сделать жидкость от комаров в домашних условиях?
Вот несколько способов приготовить жидкость от комаров дома, сообщает проект Effective Life Hacks:
- Эфирные масла. Смешайте несколько капель эфирных масел, таких как лаванда, чайное дерево, эвкалипт или мята, с небольшим количеством воды или носителя, например, растительного масла или спирта. Это можно использовать как спрей или просто распылить по комнате.
- Уксусная ловушка. Возьмите небольшую миску и налейте в нее уксус. Добавьте немного жидкого мыла. Комары будут привлечены уксусным запахом, но утонут в смеси из-за действия мыла.
- Цитрусовые корки. Некоторые люди настаивают на том, что цитрусовые корки, особенно лимона или апельсина, могут отпугивать комаров. Просто разместите корки в комнате.
- Базилик. Растения, такие как базилик, имеют естественные отпугивающие свойства. Размещение горшка с базиликом в комнате или на окне может помочь снизить количество комаров.
- Лаванда. Сушеная лаванда может быть распределена по комнате или помещена в мешочек под подушкой. Ее аромат также считается отпугивающим для комаров.
Эти методы могут помочь уменьшить население комаров в вашем доме без использования химических средств.
Что отпугивает комаров народное средство?
Существует несколько народных средств, которые могут эффективно отпугивать комаров:
- Эфирные масла. Эфирные масла, такие как эвкалиптовое, лавандовое, чайного дерева, гвоздичное, мятное, цитронелла и лимонное масло, часто используются для отпугивания комаров. Можно добавить несколько капель масла в воду и распылить по комнате или нанести на кожу, предварительно разведя с базовым маслом (например, оливковым или кокосовым).
- Ванилин. Разведите ванилин в воде или в креме для тела и нанесите на кожу. Запах ванилина отпугивает комаров.
- Уксус. Белый уксус или яблочный уксус можно использовать как средство для отпугивания комаров. Нанесите немного уксуса на кожу или распылите его в комнате.
- Камфора. Камфора также известна своим отпугивающим эффектом. Можно нагреть камфору в комнате для создания дымки, которая отпугнет комаров.
- Базилик. Свежий базилик имеет запах, который не нравится комарам. Можно поставить горшок с базиликом на подоконник или использовать свежие листья базилика в помещении.
- Гвоздика и лимон. Разрежьте лимон пополам и воткните в него гвоздики. Разместите эти половинки в комнате. Запах этой смеси отпугивает комаров.
- Чеснок. Употребление чеснока или его нанесение на кожу может помочь отпугнуть комаров. Комары не любят запах чеснока.
- Лаванда. Разложите сушеную лаванду в комнате или используйте лавандовое масло для отпугивания комаров.
Помните - эти методы могут быть полезны для создания более комфортной среды и уменьшения количества комаров в вашем доме, но стопроцентной гарантии нет.
Что такое Effective Life Hacks?
Effective Life Hacks - проект, который производит креативные, простые и легкие лайфхаки, которые должны упрощать бытовую жизнь людей. По состоянию на июль 2024 года на YouTube-канал подписаны 53,7 тысячи человек.
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