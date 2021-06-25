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Названы удивительные средства защиты от комаров

25 июня 2021, 21:02

Какие средства защиты от комаров можно найти прямо на месте, где вы устроили отдых.

Как спастись от комаров / pixabay

Укусы комаров могут быть опасны, так как эти насекомые являются переносчиками различных инфекций.

Сегодня в аптеках и магазинах есть множество разных видов средств от комаров. Однако, не все средства помогают справиться с насекомыми.

Немногие туристы знают, но даже в лесу можно найти средство от комаров.

Муравьиная кислота. Смочите водой хлопковый платок или, например, носок. Выжмите лишнюю воду и найдите муравейник. Затем положите влажный платок на муравейник на 10 минут. Через 10 минут переверните платок и оставьте еще на 10 минут. За это время муравьи в панике сами оставят свой секрет на платке.

Так как муравьиная кислота имеет специфический запах, это отпугнет невыносимых кусачих комаров. Достаточно только потереть этим платком открытые участки кожи. Перед применением этого средства потрите запястье платком: если нет раздражения, то средство вам подходит. Если заметите, что есть раздражение, то ни в коем случае не используйте муравьиную кислоту для защиты от комаров.

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Гриб-трутовик. Способ подойдет для тех, кто находится в определенном месте: на рыбалке или на привале в походе. Гриб-трутовик растет на коре берез. Необходимо собрать несколько таких грибов и насадить на палку. Зафиксировать гриб на палочке в пяти метрах от места привала и поджечь его. Гриб будет медленно тлеть и дымиться. Важно расположить тлеющий гриб вдали от сухих веток, листьев, чтобы предотвратить пожар.

Рогоз. Если вы рыбачите, а неподалеку растет рогоз, он тоже способен отпугнуть комаров и мошек. Для этого необходимо воткнуть рогоз в землю возле места привала и поджечь верхушку. Действие такое же, как и у гриба-трутовика, только рогоз лучше разместить еще дальше, потому что он тлеет сильнее, пишет sovkusom.ru.

Важно знать, что потом надо обязательно погасить тлеющие грибы и рогоз, чтобы не было пожара. Лучше всего закопать их.

Как ранее сообщал Главред, на побережье Черного моря появились тигровые комары, которые переносят опасные заболевания. Их легко отличить от обычных по черно-белым полоскам на конечностях и на теле.

комары
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