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Убегут сами: как быстро избавиться от муравьев в доме и возле него - ТОП-средства

Юрий Берендий
14 июля 2024, 03:49
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Муравьи часто появляются в наших домах и на прилегающих территориях, создавая немало неудобств. Однако, существует несколько способов избавиться от муравьев.
Убегут сами: как быстро избавиться от муравьев в доме и возле него - ТОП-средства
Как навсегда избавиться от муравьев - простые способы борьбы с насекомыми / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Муравьи могут нанести немалый вред, когда заселяются в доме или на его территории. Они могут проникать в пищу, оставляя на ней бактерии и другие вредные микроорганизмы. О том, как эффективно побороть муравьев в доме и возле него, пишет Sante+.

Почему муравьи приходят в дом

Муравьи имеют неприятную привычку проникать в наши дома. Вот почему это происходит:

  • Они ищут источники пищи и воды.
  • Они ищут влажную древесину и другие материалы, пригодные для гнездования. Это означает, что муравьи могут разбить лагерь и покинуть гнездо, чтобы найти пищу в вашей кладовой или любом другом месте, где есть пищевые крошки.
  • Они наиболее активны в конце весны и в начале лета.

Как избавиться от муравьев в доме

Муравьи длиной менее 3 мм, как правило, не причиняют вреда и не переносят болезней. Но это не значит, что им можно радоваться. Эксперты выделили основные простые советы, как от них избавиться:

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  • Пищевая сода: для этого просто найдите муравьев и нанесите пасту из пищевой соды, воды и сахара там, где они наиболее активны. Этот продукт является грозным средством для уничтожения муравьев, поскольку действует на их пищеварительную систему.
  • Эфирное масло корицы: вы можете использовать это эфирное масло, распыляя его в зараженных местах дома. Муравьи не выдерживают запаха корицы и быстро удаляются от нее.
  • Соль и перец: смешайте соль и перец вместе как естественное средство от муравьев и посыпьте ими везде, где вы видите этих маленьких насекомых. Эти две приправы образуют барьер, который муравьи не осмелятся пересечь. Рассыпьте эту смесь у входа в дом - и все готово.
  • Мел: разрушает феромоны муравьев и мешает им ориентироваться в пространстве. Поэтому нарисуйте мелом линию у входа и заставьте их потерять ориентиры.
  • Черный перец: настоящий союзник против муравьев, черный перец имеет раздражающий запах, который гарантированно отпугивает их. Посыпьте его возле стратегических мест, таких как бытовая техника и плинтусы, и вы увидите, что эти насекомые становятся все более редкими.
  • Белый уксус: его сильный запах отпугивает и душит муравьев, поэтому сбрызните им поверхности, которые чаще всего посещают эти маленькие вредители.
  • Кукурузная мука: муравьи имеют проблемы с перевариванием кукурузной муки. Поэтому посыпьте ею места, которые они посещают, чтобы избавиться от них.
  • Кожура цитрусовых: кожура цитрусовых также обладает способностью отпугивать муравьев благодаря запаху, который они не переносят. Положите ее вблизи зараженных мест, и вы увидите, как эти нежелательные маленькие существа покинут ваш дом.
  • Бура и сахар: смешайте буру с водой и сахаром, чтобы получить грозную пасту против муравьев. Вы также можете замазать ею щели, через которые они попадают в ваш дом.

Как избавиться от муравьев на улице

Проще обнаружить гнездо уличных муравьев и решить проблему в самом источнике. Специалисты выделили несколько способов, как устранить их из вашего сада и предотвратить их возвращение.

активность вредителей, вредители инфографика
Когда разнообразные вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

Самодельная жидкая приманка

Специалисты советуют смешать 3 столовые ложки сахара или арахисового масла с 2 столовыми ложками борной кислоты и 500 мл воды.

"Вскипятите смесь и дайте ей остыть. Вылейте ее в емкость возле муравейника, чтобы привлечь и изгнать муравьев", - указывают они.

Интенсивный полив

Кроме того, можно использовать водяной шланг, чтобы поливать муравейник в течение 15-30 минут.

"Это нужно, чтобы пропитать почву и утопить всех жуков. Повторите эту операцию примерно через 22-23 часа, чтобы убедиться, что насекомых больше нет", - отмечают эксперты.

Как избавиться от муравьев кипятком и мылом

Для этого способа нужно открыть муравьиное гнездо и залить его кипятком, смешанным с жидким мылом. Это разрушит гнездо и убьет муравьев.

"Наконец, вы всегда можете использовать пестициды, доступные в супермаркетах. Независимо от того, будь то гранулы, порошки или жидкости, вам нужно следовать инструкциям на этикетке. Некоторые из этих средств действуют как приманки, медленно убивая муравьев, которые ими питаются, тогда как другие действуют немедленно при контакте с муравьями", - говорится в материале.

Santé+ Magazine

Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

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Муравейник насекомые муравьи
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