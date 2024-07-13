Есть тайное предназначение: для чего в новую обувь запихивают бумагу - что с ней делают

После покупки обуви большинство выбрасывает бумагу, которая была внутри, однако, этого делать не стоит. Главред выяснил, для чего в новую обувь кладут бумагу.

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Для чего напихивают бумагу в обувь - существует тайное предназначение / Коллаж Главред, фото: acshoes, ua.depositphotos.com

В повседневной жизни, когда мы покупаем новую обувь, внутри будет масса бумаги, которую многие люди выбрасывают. Однако, на самом деле она выполняет очень важную функцию и может понадобиться в будущем.

Для чего в новую обувь кладут бумагу

Производители обуви "Acshoes", отмечают, что эта бумага называется - обувные подставки.

Они помогают сохранить обувь в первоначальном виде и защитить ее от деформации, однако эта бумага выполняет еще и другие функции.

В компании отмечают, что в обувь, которая редко носится можно положить бумагу, которая сделает невозможным образование влагостойкой плесени.

"Внутрь обуви можно поставить бумагу с активированным углем, это может продлить срок службы обуви, - отмечают производители.

Директор одной из обувных фабрик в Индии во время обсуждения на форуме Quora отметил, что в большинство новой обуви добавляют бумагу и специальный десикант, который должен поглощать влагу.

Если мы говорим только о внутренней части обуви, то здесь есть несколько вещей.

"Подставка может быть в виде смятого шарика из упаковочной бумаги. Или это может быть формованный картонный подъемник для обуви. Это делается для того, чтобы сохранить форму носка и подъема во время транспортировки и хранения", - отметил он. Рекомендуем: За минуты и без специальных средств: как сделать, чтобы обувь не натирала

В то же время десикант в виде мешочка из силикагеля используется внутри обуви для поглощения влаги.

"Это помогает избежать появления грибка и окисления металлических деталей в обуви. Влажность является более распространенной во время открытого моря, когда обувь перевозится в больших контейнерах в течение нескольких недель", - резюмировал специалист.

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Как избавиться от неприятного запаха из обуви

Бумажные вкладыши, которые продают вместе с обувью также могут помочь в борьбе с неприятным запахом.

"Мы наливаем немного на бумагу для обуви туалетной воды, а затем кладем ее в обувь. Размещенная на ночь бумага может удалить запах в обуви", - добавляют производители.

Как сохранить форму обуви зимой

Подолог Оксана Луцай в эфире "Сніданку з 1+1" отметила, что бумага, которую продают вместе с новой обувью прекрасно подходит для "консервации" обуви на зиму

"Можно просто при сохранении в передний отдел обуви запихнуть картонные или бумажные вкладыши, которые продают вместе с обувью. Обычно мы их выбрасываем, но их нужно сохранить для того, чтобы потом правильно хранить, консервировать обувь. Это для того, чтобы сохранить форму обуви, чтобы она нигде не замялась, а потом не травмировала нашу ногу. Кроме того, для этого подойдут специальные вкладки, как распорки на пружинке, они тоже подходят", - сказала она.

Смотрите видео о том, как сохранить форму обуви зимой:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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