Что будет, если не забрать посылку из "Новой почты" - правила 2024 года

Многие украинцы пользуются услугами "Новой почты". Иногда не удается прийти в отделение, поэтому надо знать, что происходит с посылкой, если ее не забирают.

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Что делать, если не успел забрать посылку из "Новой почты" / Колаж: Главред, фото: flickr

Последние несколько лет все больше украинцев отдают предпочтение "Новой почте". Посылки приходят со дня на день, или же в кратчайшие сроки. Однако, иногда возникают непредвиденные ситуации. Поэтому нужно знать, что делать, если не успел забрать посылку с Новой почты, или как отказаться от посылки.

Что делать, если не хочешь забирать посылку с Новой почты

Бывает, что товар, который вы заказали уже не актуален. Но возникает вопрос, как отказаться от посылки "Новая почта", если она уже в пути, или на отделении. Как сообщают в компании, достаточно в приложении выбрать место возврата и нажать кнопку "Оформить возврат". После этого подтвердите возврат, нажав "Да, вернуть". В окне посылки отобразится место возврата и время ее прибытия. Кроме этого вы можете отменить или редактировать возврат, пока посылка еще не отправилась к вам.

Что будет, если заказал товар и не забрал

Если заказанная посылка пролежит на отделении "Новой почты" отведенное количество времени на хранении - обычно от 3 до 7 дней, а затем получатель не продолжит платное хранение от 1 до 10 дней, то товар вернется к отправителю в течение недели.

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Что будет если не забрать посылку с наложенным платежом

Если товар получатель не забирает с почты в течение семи дней, он тоже возвращается к отправителю. Однако в этом случае нужно оформлять возврат и платить за доставку (отправителю).

Что такое "Новая почта"? "Новая почта" - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

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