Повестки по почте будут рассылать иначе: что изменил Кабмин

Законна ли повестка, отправленная по почте и можно ли считать врученной повестку: в Кабмине приняли новое постановление по теме.

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Повестка по почте: в Кабмине пояснили, законно ли такое вручение / коллаж Главред, фото УНИАН и УП

Теперь повестка от ТЦК и СП (в просторечии – военкомат) "может быть отправлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении". Об этом говорится в постановлении №747 Кабмина от 25 июня 2024 года.

Чиновники отмечаются, что внесены изменения в "Правил предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов". Теперь повестка или другой документ о вызове в ТЦК и СП "может быть отправлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении".

А вот норма о " уведомлении о вручении " включена в другие нормативные документы, в частности, в "Порядок организации и ведения военного учета призывников" и в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу".

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации - главное

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу с 18 мая, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Отныне отменяется статус "ограниченно пригодный", зато мужчин поделят на "пригодных" и "непригодных".

Между тем в МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

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