УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Повестки по почте будут рассылать иначе: что изменил Кабмин

Дмитрий Видоменко
28 июня 2024, 17:38
67
Законна ли повестка, отправленная по почте и можно ли считать врученной повестку: в Кабмине приняли новое постановление по теме.
Почта, повестка
Повестка по почте: в Кабмине пояснили, законно ли такое вручение / коллаж Главред, фото УНИАН и УП

Теперь повестка от ТЦК и СП (в просторечии – военкомат) "может быть отправлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении". Об этом говорится в постановлении №747 Кабмина от 25 июня 2024 года.

Чиновники отмечаются, что внесены изменения в "Правил предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов". Теперь повестка или другой документ о вызове в ТЦК и СП "может быть отправлена рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении".

А вот норма о " уведомлении о вручении " включена в другие нормативные документы, в частности, в "Порядок организации и ведения военного учета призывников" и в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу".

видео дня

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации - главное

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу с 18 мая, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.

4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Отныне отменяется статус "ограниченно пригодный", зато мужчин поделят на "пригодных" и "непригодных".

Между тем в МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.

мобилизация инфографика

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

повестка мобилизация в армию ТЦК и СП
Реклама

Главное за день

Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

19:29 Украина
Дебаты Байдена и Трампа: Кулик поставил диагноз политической системе США

Дебаты Байдена и Трампа: Кулик поставил диагноз политической системе США

19:15 Интервью
Уничтожены квартиры на нескольких этажах: РФ ударила ракетой по 9-этажке в Днепре

Уничтожены квартиры на нескольких этажах: РФ ударила ракетой по 9-этажке в Днепре

19:04 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря 20683

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

Она очень обожглась : что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле 4438

"Она очень обожглась": что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле

Я же киевлянка : Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны 2750

"Я же киевлянка": Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны

Красавица Хак Ту : Сеть покорил новый мем - девушка стала популярной благодаря 1 фразе 2235

Красавица "Хак Ту": Сеть покорил новый мем - девушка стала популярной благодаря 1 фразе

Последние новости

19:29

Удар по "космическому" центру РФ в Крыму: стали известны новые подробности

19:15

Дебаты Байдена и Трампа: Кулик поставил диагноз политической системе США

19:10

Кто такой Гэвин Ньюсом: потенциальный кандидат от демократов?мнение

19:04

Уничтожены квартиры на нескольких этажах: РФ ударила ракетой по 9-этажке в ДнепреФотоВидео

18:50

Графики отключения света на 29 июня: в какие часы не будет электроэнергии

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
18:24

Оккупанты отказываются умирать под Волчанском: уничтожены десятки штурмовиков РФ

18:22

Смартфоны и павербанки - зарядить: в Минэнерго рассказали об отключениях света на выходных

17:59

Второй тур дебатов с Трампом и выход из "гонки": Байден принял решение – CNN

17:52

Минировал территорию и уничтожал оккупантов: на Сумщине судят партизана за изготовление оружия

Реклама
17:47

"Худший сценарий": полковник ВСУ оценил последствия оккупации Часового Яра

17:38

Повестки по почте будут рассылать иначе: что изменил Кабмин

17:38

"Угробили целую бригаду": ВСУ стерли в порошок элитное подразделение РФ – Forbes

17:20

Отдание Троицы 2024: что категорически нельзя делать 29 июня

17:08

Как сохранить зеленый щавель на зиму: люди впечатлены пользой растенияВидео

16:51

Готовится сильное решение: Зеленский раскрыл ожидания от саммита НАТО в США

16:38

Некоторым переселенцам угрожают суды: кому и когда нужно вернуть выплаты

16:20

Что на самом деле происходит с зубом без нервов: стоматологи ошеломили ответомВидео

16:15

На штурм бросают "элитные" части: в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:06

Когда на улице жарко: улетный рецепт торта без выпечки - тает во ртуВидео

16:04

Украина пару лет будет получать $60 млрд на военную поддержку: заявление Кабмина

Реклама
16:01

Как уничтожить борщевик: садовод поделилась, как очистить участок раз и навсегда

15:55

Лепс, Газманов, Любэ: Spotify удалил страницы с песнями артистов-путинистов

15:25

НАПК лишило партию "Голос" денег из-за отмывания средств и конвертационных схем

15:20

"Страшные гонения и угрозы": предательница Повалий заныла перед пропагандистами

15:19

Будет готов в этом году: Зеленский заинтриговал планом окончания войны

15:09

От "сушек" до ядерного ракетоносца: опубликована карта уничтожения самолетов РФ

14:57

В США заговорили о замене Байдена на выборах президента: кто может занять его место

14:32

"Запасы на исходе": РФ потеряла тысячи танков, грозит критическая ситуация – СМИ

14:14

Как сделать, чтобы заноза вышла сама - лайфхак спасет ваше здоровье

14:04

"Украина, я очень скучал": Дан Балан сообщил радостную новость

13:51

Церковный праздник 29 июня: что запрещено делать на Петра и Павла

13:40

Большая часть войны уже позади: командир из ВСУ назвал ключ к победе Украины

13:05

РФ вывела подразделения на одном из направлений: комбат ВСУ рассказал о провале врага

12:41

Как избавиться от блох в доме: народные средства, которые всегда есть под рукойВидео

12:41

Выгоден Путину: что не так с мирным планом Трампа и почему его невозможно реализовать

12:36

У войск РФ – снарядный голод: СМИ узнали о проблемах оккупантов

12:36

Ничего криминального: Каменских рассказала, почему будет петь на русском языкеВидео

12:30

Как заморозить цветную капусту - советы от известного украинского шеф-повара

12:04

У Кушанашвили началось критическое воспаление

12:03

"Грач" долетался: бойцы Нацгвардии сбили российский Су-25 над Донецкой областьюВидео

Реклама
12:01

Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократовВидео

11:49

Почему куры падают на ноги: "красный сигнал" для хозяев

11:31

Начало конца войны положено: известный астролог назвал дату окончания боевых действийВидео

11:12

Повестки будут присылать по почте: Кабмин объявил о новых изменениях - детали

10:58

РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

10:50

Кейт Мосс рухнула с каблуков и не могла дойти до машины

10:44

"Трудно дебатировать с лжецом": Байден отреагировал на результаты дебатов с Трампом

10:31

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - страх и стресс, Обезьянам - расходы

10:29

Как узнать размер кольца - самые простые методы

10:26

30 тысяч оккупантов увязли в Волчанске: в Forbes сказали, что их ждет

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять