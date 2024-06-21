При каком условии военнобязанные могут не брать повестку: юристы ответили

Единственное условие, при котором в любом общественном месте, граждане могут отказаться от проверки документов (в том числе – военно-учетных) со стороны работников ТЦК в команде с полицией ‒ если ранее была объявлена воздушная тревога. Об этом рассказали в комментарии для портала "ТСН" адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенко.
"Никто не может ставить под угрозу жизнь и здоровье человека. Над тем местом, где человеку вручают повестку, могут сбивать ракету. Если такая вероятность существует, то ее, соответственно, нельзя исключать. В таком случае действия гражданина (который сообщил, что следует в укрытие – Главред) будут оправданы. Поставить под угрозу жизнь — это не может быть оправдано вручением повестки. Это право человека, которое не обсуждается", — говорит Симутин.
В свою очередь, адвокат Анищенко говорит, что гражданин имеет полное законное право не показывать документы, а немедленно идти в укрытие во время воздушной тревоги.
"А вот уже находясь в укрытии, он должен предоставить документы для подтверждения своих данных ", – сказала она.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Закон о мобилизации - главное
Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.
Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу с 18 мая, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.
Кроме того, будет действовать запрет на отправку за пределы Украины или передачу транспорта, который предназначен для доукомплектования ВСУ.
4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Отныне отменяется статус "ограниченно пригодный", зато мужчин поделят на "пригодных" и "непригодных".
Между тем в МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.
Военнообязанные, которые получили повестку, могут обратиться не только в ТЦК, но и в рекрутинговый центр, где продолжается набор на службу в Силы обороны Украины.
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