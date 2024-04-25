Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС

На какие меры европейские страны пойдут и ждать ли раздачи повесток за границей - об этом и другом читайте в нашем материале.

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Ограничения за границей - кого касаются, есть ли исключения / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

24 апреля толпа украинцев устроила "митинг" в паспортном сервисе ГП "Документ" в Варшаве - люди требовали отдать заказанные паспорта, либо вернуть деньги. Все из-за недавних ограничений МИД Украины на получения загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет. Вместе с тем, некоторые страны Европы уже высказались "за" содействие возвращению украинских военнообязанных на Родину.

Ждать ли массовой высылки призывников в Украину, законно ли это вообще и что говорят по этому поводу в руководстве ЕС - читайте на Главреде.

Уклонисты окажутся в "ловушке"

Вслед за распоряжением МИДа о приостановке консульских услуг для мужчин призывного возраста (до обновления всех данных воинского учета - материал об этом читайте на Главреде) Кабмин вечером 24 апреля опубликовал постановление.

видео дня

Согласно документу, теперь все мужчины от 18 до 60 лет (то есть, подпадающие под мобилизацию) смогут получить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт только в Украине, за рубеж такие документы высылать не будут. Проще говоря, покинувшим Украину военнообязанным для получения таких услуг придется возвращаться на Родину. Те, кто нелегально пробрался в ЕС, окажутся дома в "ловушке".

Исключение здесь - мужчины, у которых есть разрешение на пересечение границы.

Ограничения, касающиеся выехавших за границу, задели и саму Украину. К примеру, накануне в сети возмущались большими очередями желающих обновить данные в киевском ТЦК.

В Киеве очереди возле военкомата / фото: Facebook

Некоторые страны уже согласились депортировать призывников

Первой позитивно насчет украинских ограничений высказалась Польша. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что "любая поддержка возможна" в случае получения соответствующего запроса от Украины. Пока неизвестно, как именно Варшава намерена реализовать такую "высылку". Хотя сам министр уточнял, что речь идет об украинцах, которые потеряют право оставаться в Польше после окончания срока действия паспорта.

Поддержит отправку домой украинских военнообязанных и Литва - к этой категории беженцев будут применены различные виды ограничений, в том числе финансовые. Но, подчеркнул глава Минобороны Лауринас Кащюнас, в этом вопросе Вильнюс будет ориентироваться на то, какое решение примет Варшава.

А вот Германия насчет этого неуступчива. Немецкие власти оставляют за украинскими беженцами право жить в Германии даже с недействительным паспортом. Как объяснили DW в берлинском сенате, для удостоверения нужна хоть какая-нибудь возможность установить личность.

Для поездок за границу вместо паспорта также можно получить проездной документ - "но в исключительных случаях", когда есть веская причина для поездки. Такие запросы тщательно проверяют.

В Еврокомиссии по поводу новых ограничений для украинских военнообязанных пока четко не высказываются - отметили только, что "приняли во внимание" решение МИДа.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Чего ждать украинским мужчинам за границей

Отправки выехавших украинских мужчин не будет, уверен юрист Роман Еделев. В комментарии hromadske он сослался на протокол Европейской конвенции по правам человека, которая прямо запрещает массовые высылки иностранцев.

"Сразу появляется идея о депортации, о том, что украинских мужчин в Польше или в Литве будут хватать и везти на границу, передавать пограничникам или кому-то другому. Так оно не будет происходить. У Европейской конвенции о правах человека есть дополнительный протокол, запрещающий массовые высылки иностранцев", - сказал юрист.

В то же время украинцам призывного возраста правительства отдельных стран ЕС в самом деле могут "урезать" права (например, на госуслуги или соцпомощь).

Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика: Главред

Известно также, что украинцам не будут раздавать за границей повестки, так как это "выглядит нереальным". По этому поводу уже появился комментарий Минобороны.

В МО Украины отметили, что военнообязанным придется обновить данные воинского учета, но для этого не обязательно ехать в Украину - всю процедуру можно пройти либо в консульских учреждениях, либо в "электронном кабинете" призывника, который заработает, по оптимистическим прогнозам, в июне 2024 года.

Материал подготовила: Яна Ставская

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