УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС

Яна Ставская
25 апреля 2024, 17:10
На какие меры европейские страны пойдут и ждать ли раздачи повесток за границей - об этом и другом читайте в нашем материале.
Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС
Ограничения за границей - кого касаются, есть ли исключения / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

24 апреля толпа украинцев устроила "митинг" в паспортном сервисе ГП "Документ" в Варшаве - люди требовали отдать заказанные паспорта, либо вернуть деньги. Все из-за недавних ограничений МИД Украины на получения загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет. Вместе с тем, некоторые страны Европы уже высказались "за" содействие возвращению украинских военнообязанных на Родину.

Ждать ли массовой высылки призывников в Украину, законно ли это вообще и что говорят по этому поводу в руководстве ЕС - читайте на Главреде.

Уклонисты окажутся в "ловушке"

Вслед за распоряжением МИДа о приостановке консульских услуг для мужчин призывного возраста (до обновления всех данных воинского учета - материал об этом читайте на Главреде) Кабмин вечером 24 апреля опубликовал постановление.

видео дня

Согласно документу, теперь все мужчины от 18 до 60 лет (то есть, подпадающие под мобилизацию) смогут получить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт только в Украине, за рубеж такие документы высылать не будут. Проще говоря, покинувшим Украину военнообязанным для получения таких услуг придется возвращаться на Родину. Те, кто нелегально пробрался в ЕС, окажутся дома в "ловушке".

Исключение здесь - мужчины, у которых есть разрешение на пересечение границы.

Ограничения, касающиеся выехавших за границу, задели и саму Украину. К примеру, накануне в сети возмущались большими очередями желающих обновить данные в киевском ТЦК.

Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС
В Киеве очереди возле военкомата / фото: Facebook

Некоторые страны уже согласились депортировать призывников

Первой позитивно насчет украинских ограничений высказалась Польша. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что "любая поддержка возможна" в случае получения соответствующего запроса от Украины. Пока неизвестно, как именно Варшава намерена реализовать такую "высылку". Хотя сам министр уточнял, что речь идет об украинцах, которые потеряют право оставаться в Польше после окончания срока действия паспорта.

Поддержит отправку домой украинских военнообязанных и Литва - к этой категории беженцев будут применены различные виды ограничений, в том числе финансовые. Но, подчеркнул глава Минобороны Лауринас Кащюнас, в этом вопросе Вильнюс будет ориентироваться на то, какое решение примет Варшава.

А вот Германия насчет этого неуступчива. Немецкие власти оставляют за украинскими беженцами право жить в Германии даже с недействительным паспортом. Как объяснили DW в берлинском сенате, для удостоверения нужна хоть какая-нибудь возможность установить личность.

Для поездок за границу вместо паспорта также можно получить проездной документ - "но в исключительных случаях", когда есть веская причина для поездки. Такие запросы тщательно проверяют.

В Еврокомиссии по поводу новых ограничений для украинских военнообязанных пока четко не высказываются - отметили только, что "приняли во внимание" решение МИДа.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Чего ждать украинским мужчинам за границей

Отправки выехавших украинских мужчин не будет, уверен юрист Роман Еделев. В комментарии hromadske он сослался на протокол Европейской конвенции по правам человека, которая прямо запрещает массовые высылки иностранцев.

"Сразу появляется идея о депортации, о том, что украинских мужчин в Польше или в Литве будут хватать и везти на границу, передавать пограничникам или кому-то другому. Так оно не будет происходить. У Европейской конвенции о правах человека есть дополнительный протокол, запрещающий массовые высылки иностранцев", - сказал юрист.

В то же время украинцам призывного возраста правительства отдельных стран ЕС в самом деле могут "урезать" права (например, на госуслуги или соцпомощь).

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика: Главред

Известно также, что украинцам не будут раздавать за границей повестки, так как это "выглядит нереальным". По этому поводу уже появился комментарий Минобороны.

В МО Украины отметили, что военнообязанным придется обновить данные воинского учета, но для этого не обязательно ехать в Украину - всю процедуру можно пройти либо в консульских учреждениях, либо в "электронном кабинете" призывника, который заработает, по оптимистическим прогнозам, в июне 2024 года.

Материал подготовила: Яна Ставская

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине ВСУ мобилизация в армию война России и Украины ТЦК и СП
Реклама

Главное за день

85% потерь РФ лишь на одном направлении: ВСУ "щелкают" оккупантов, как семечки

85% потерь РФ лишь на одном направлении: ВСУ "щелкают" оккупантов, как семечки

17:15 Украина
Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС

Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС

17:10 Украина
"Размером с орех": Киев за минуты засыпало градом, уровень опасности желтый

"Размером с орех": Киев за минуты засыпало градом, уровень опасности желтый

16:02 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Российского актера срочно госпитализировали с женой в тяжелом состоянии 5084

Российского актера срочно госпитализировали с женой в тяжелом состоянии

Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов 4499

Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов

Люблю : Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость 3396

"Люблю": Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость

У украинских командиров не было выбора: как ВС РФ захватили Очеретино - Forbes 1835

У украинских командиров не было выбора: как ВС РФ захватили Очеретино - Forbes

Последние новости

17:32

Украинцы могут оставаться в Германии с недействительным паспортом - сенат Берлина

17:15

85% потерь РФ лишь на одном направлении: ВСУ "щелкают" оккупантов, как семечки

17:10

Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС

16:32

Сикорский прямо ответил на упреки РФ о планах Польши аннексировать часть Украины

16:28

Как вывести прусаков: убойный лайфхак навсегда избавит от таракановВидео

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
16:17

Мужчинам категорически нельзя это делать 26 апреля: важные приметы дня

16:12

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу подогрела слухи про расставание

16:02

"Размером с орех": Киев за минуты засыпало градом, уровень опасности желтыйВидео

15:53

Российская модель Ирина Шейк начала охоту на мужчин в США и Европе

Реклама
15:49

Жалобный старик: Киркоров признался, зачем на самом деле уродует себя пластикой

15:36

В Сумах прогремели взрывы: россияне поднимали тактическую авиацию

15:34

"Разнесло. Бройлер": Защитница "Азовстали" Пташка ответила хейтерам своего тела

15:24

По примеру Польши: в Литве могут помочь Украине вернуть мужчин

15:14

Театр Леси Украинки отказался от режиссера-путиниста

15:12

Как правильно жарить шашлык, чтобы не подгорел: повар удивил лайфхаком

14:51

"Толик, поезжай в Донецк": в Сети высмеяли Тимощука за иск против УАФ

14:44

Она сказала "Да!": певец Позитив публично сделал предложение Мишель Андраде

14:43

Тяжелое заболевание: молодухе Петросяна поставили диагноз

14:30

Как не угробить телефон, если он тормозит: хитрый трюк даст стопроцентный результатВидео

14:28

"Европа может умереть": Макрон предупредил о новых вызовах для стран ЕС

Реклама
13:45

Украинцам за границей не будут раздавать повестки - заявление Минобороны

13:31

Все, как со Стоцкой: путинист Филипп Киркоров рассказал о своей связи с эскортницей

13:13

Где освятить паску в Киеве - точные адреса церковь по районах

13:07

РФ может нанести массированный удар по Украине: в ВСУ назвали возможные сроки

12:59

Хочу извиниться: Алсу расплакалась из-за того, что подставила свою дочьВидео

12:45

"Делают все во взрослой комнате": Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни дочери

12:34

Давят со всех направлений: в ВСУ оценили вероятность окружения Часового Яра

12:20

У украинских командиров не было выбора: как ВС РФ захватили Очеретино - Forbes

12:20

"Показывает, как уничтожает": Ефросинина рассказала, что война изменила в ее муже

11:45

"Люблю": Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость

11:37

"Китай выбрал сторону в войне РФ против Украины": в США сделали важное заявление

11:33

Звезда сериала "Обещание Богу" Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУВидео

11:28

С днем рождения - душевные поздравления и красивые картинки

11:27

Новая выплата украинским военным: кто имеет право поолучать 190 тысяч грн

11:27

"Ищите мира": Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

10:59

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу

10:58

Китайский гороскоп на завтра 26 апреля: Собаки - остерегайтесь кофе, Крысам - лучший момент в жизни

10:48

Помощь США для Украины: в Белом доме рассказали, на сколько ее хватит

10:38

Россия заполняет склады оружием: Писториус предостерег Путина

10:36

Дочь Делона показала, как тяжелые болезни изменили его до неузнаваемости

Реклама
10:23

Гороскоп на май для Украины: астролог назвала 3 города, которые ждет судьбоносное событиеВидео

10:04

ВСУ захватили позиции РФ и продвинулись на левом берегу Днепра: детали от ISW

10:01

Кинули в черный список: россияне затравили путинистку Валерию - причина

09:56

Мобилизация в Украине: какие документы нужно нести в военкомат

09:40

Похожи на Patriot 40-летней давности: Свитан оценил, насколько опасны российские ЗРК С-500

09:37

Переговоры о прекращении боевых действий могут быть результативнымимнение

09:29

Гороскоп на завтра 26 апреля: Близнецам - встреча с другом, Рыбы - все будет работать против вас

09:02

Удар по инфраструктуре, есть пострадавшие: РФ обстреляла Херсонщину и ЧеркасчинуФото

08:52

В США скептически оценивают шансы Украины на победу – Politico

08:35

Церковный праздник 26 апреля: что запрещено делать в день святого мученика Василия

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять