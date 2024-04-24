С жалобами и руганью: украинцы блокировали паспортный сервис в Варшаве из-за новых ограничений

Граждане, которые не смогли получить паспорта, не верят в "техническую причину" и требуют возврата денег.

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Новые ограничения для военнообязанных за границей - детали на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Некоторые украинцы блокировали паспортный сервис в Варшаве после введения МИД Украины ограничений по выдаче документов военнообязанным за рубежом.

Как сообщает Радио Свобода, из-за протестов и шквала возмущения работники паспортного сервиса "Документ" были вынуждены проводить желающих подать документы через черный ход.

Указывается, что те, кто сегодня, 24 апреля, пришли с надеждой получить готовые паспорта не верят, что причина именно техническая - думают, что из-за закона о мобилизации. Люди требуют или паспортов, или возврата денег. Настаивают, чтобы им дали письменный отказ выдать паспорт и планируют писать жалобы на электронную почту ГП "Документ".

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В ГП "Документ" ситуацию пока журналистам не комментировали.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

"Митинг" украинских мужчин в ГП "Документ"

Накануне пророссийскими Телеграмм-каналами, в частности прокремлевским "рупором" "Страна", распространялись видео конфликта в паспортном сервисе Варшавы.

Утверждалось, что украинские мужчины якобы устроили "митинг", блокируя услуги сервиса, пока им не выдадут паспорта.

Очереди в ГП Документ в Варшаве 24 апреля - смотрите видео:

Ограничения за рубежом - что известно о решении МИД для военнообязанных

Поздно вечером 22 апреля в СМИ просочилась новость о введении ограничений для военнообязанных за рубежом - в частности отмена права на предоставление консульских услуг. Журналисты ссылались на соответствующий документ МИД. Указывалось, что ограничения временные и касаются они дальнейших разъяснений относительно нового закона о мобилизации.

Уже днем 23 апреля в МИД фактически это подтвердили.

"Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - подчеркнул Кулеба.

Консульские услуги предоставляются при условии одновременного обновления военно-учетных данных призывников. Военно-учетные документы проверят работники консульств.

Кого касаются ограничения и есть ли исключения - читайте в материале Главреда.

Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика Главреда

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