Масштабные взрывы и пожар: СБУ атаковала 2 нефтебазы в Смоленской области - СМИ

По данным СМИ, в результате удара по нефтебазам в Смоленской области РФ произошел масштабный пожар, приведший к уничтожению 26 000 кубометров горючего.

https://glavred.info/ukraine/masshtabnye-vzryvy-i-pozhar-sbu-atakovala-2-neftebazy-v-smolenskoy-oblasti-smi-10560173.html Ссылка скопирована

Детали спецоперации СБУ в Смоленской области / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на 24 апреля в Смоленской области РФ дроны СБУ поразили две нефтебазы. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов там начался масштабный пожар. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По информации источников, этой ночью были атакованы две базы российской нефте-газовой компании "Роснефть" по хранению и перекачке горюче-смазочных материалов. Эти объекты расположены в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области. Источники также утверждают, что эту атаку устроили дроны Службы безопасности Украины.

На этих базах находилось 26 тысяч кубометров российского топлива. После мощных взрывов на объектах произошел масштабный пожар, который вызвал эвакуацию персонала.

видео дня

"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые обеспечивают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", - отметил источник.

Смотрите видео с последствиями удара дронов по нефтебазам в Смоленской области:

Фото: скриншот

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по российским НПЗ - взрывы на территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 апреля на территории России произошли взрывы. Средства массовой информации РФ сообщают об атаке ударных беспилотников. В частности, дрон упал на территорию города Липецк, а в Смоленской области горит нефтебаза.

Тем временем, в украинской армии появились дроны с дальностью полета до 3000 км, которые могут атаковать территорию даже в Сибири, сообщает The Economist.

В феврале 2024 года США просили Украину воздержаться от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. The Washington Post, ссылаясь на источники, рассказала о встрече вице-президента Камалы Харрис с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Эта "конфиденциальная" просьба, по словам собеседников журналистов, очень разозлила украинского президента. Украина рассматривает эти удары как важный фактор в войне с Россией.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред