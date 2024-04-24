'У оккупантов агония': в ВСУ анонсировали сюрпризы для россиян на фронте

Российские оккупанты не имеют достаточных сил и ресурсов для полномасштабного наступления в районе Очеретино. Ситуация на этом направлении остается под контролем Сил обороны Украины. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.
"Российская пропаганда всегда кричит наперед. Кто-то где-то ступит ногой, случайно забежит, и уже кричат, что они захватили. В районе Очеретино продолжаются бои, ситуация под контролем ВСУ. Оккупантов на этом направлении ждут "приятные" для них новости", - подчеркнул Цехоцкий.
Кроме того, офицер отметил, что российские оккупационные войска не имеют достаточно сил для проведения широкомасштабной наступательной операции.
"Враг применяет большое количество авиации, артиллерии и дронов. У врага началась агония, особенно в последние дни. Они внимательно следят за тем, что происходит в мире, и понимают, что их ждет", - добавил Цехоцкий.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
Бои за Очеретино - наступление РФ на Востоке
Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на фронте вблизи населенного пункта Очеретино остается напряженной. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.
В частности, во время штурма под Очеретино российские оккупанты ошибались и расстреляли целую группу своих сослуживцев, считая их за членов Российского добровольческого корпуса (РДК), который воюет на стороне Вооруженных Сил Украины. Об этом инциденте в сети рассказал украинский блогер Денис Казанский.
Ситуация вокруг Очеретино в Донецкой области остается очень сложной, и она имеет тенденцию ухудшаться, заявил военный эксперт Михаил Жирохов.
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