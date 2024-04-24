'Хуже потери Авдеевки': полковник ВСУ рассказал об опасной ситуации на фронте

Военный эксперт отмечает, что Силы обороны смогут срезать российское вклинение в районе Очеретино после получения военной помощи от США.

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Полковник ВСУ рассказал об опасной ситуации на фронте / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Российские оккупанты осуществили продвижение в районе Очеретино в Донецкой области. Дальнейшее наступление врага на этом направлении фронта может быть опаснее оккупации Авдеевки. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в отставке Роман Свитан.

По его словам, основная угроза заключается в том, что оккупанты движутся вдоль железнодорожного пути, ведущего из Авдеевки. Эксперт отмечает, что таким образом россияне могут пытаться обойти Карловскую и Кураховскую группировки. Именно поэтому очень важно остановить это продвижение, и такая возможность есть.

"Именно Очеретино является господствующей высотой. В этом районе есть возможность отрезать это вклинивание россиян. Она появится после того, как поступит хотя бы первая партия американской помощи", - сказал полковник запаса ВСУ. видео дня

Россияне сформировали дивизию из 4 бригад в районе Очеретино - Бердичи с целью продвижения из Очеретино на Карловку.

По мнению Свитана, в Пентагоне понимают необходимость как можно скорее оказать помощь Украине. Он подчеркнул, что партия военной помощи уже подготовлена где-то в Европе и может быть в Украине на линии фронта буквально через сутки после голосования в Сенате и подписания президентом приказа.

"Мы получим достаточное количество боеприпасов, чтобы отрезать эти очень опасные вклинения. Движение на Очеретино, вероятно, опаснее чем в свое время потеря Авдеевки", - отметил полковник запаса.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Бои за Очеретино - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация в районе населенного пункта Очеретино остается напряженной, поскольку российские оккупанты снова начали использовать отравляющие вещества против украинских военных. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Также он добавил, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в районе города Часов Яр, продолжаются тяжелые бои за Ивановское и в окрестностях населенного пункта Богдановка.

В ходе атаки на Очеретино в Донецкой области российские оккупанты сбросили КАБ-500 на пятиэтажный жилой дом, что привело к сильным разрушениям. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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