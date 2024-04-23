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Оккупанты перепутали своих сослуживцев с РДК: история закончилась "феерически"

Яна Ставская
23 апреля 2024, 16:47обновлено 23 апреля, 17:57
Происшествие произошло вблизи Очеретино. Сейчас пропагандисты РФ пытаются "замять" дело.
Оккупанты перепутали своих сослуживцев с РДК: история закончилась 'феерически'
ВСУ держат оборону на Востоке / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада, морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты, принимавшие участие в штурме под Очеретино, расстреляли целую группу своих сослуживцев, приняв их за Русский добровольческий корпус (РДК), воюющий на стороне ВСУ.

Об инциденте в сети написал украинский блогер Денис Казанский. "Военкоры" уже растиражировали фото расстрела.

Убитые были в натовской форме и с российскими паспортами.

видео дня

"Празднование" в соцсетях противника длилось несколько суток. Затем был установлен факт, что "двухсотые" - военнослужащие 30 бригады регулярной российской армии. Среди ликвидированных был, в том числе, директор школы из Кемерово Андрей Шинкаренко.

"После этого пропагандистам срочно пришлось придумывать новую героическую версию о том, что российская штурмовая группа погибла не от дружественного огня своих, а якобы героически погибла в бою с ВСУ", - рассказал Казанский.

В то же время на ряде пропагандистских помоек Кремля видео расстрела российских военных висит до сих пор, отмечает блогер.

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК)

Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины.

В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

Новости с фронта - главное за 23 апреля

В настоящее время россияне сосредоточили силу размером с дивизию на линии Бердичи - Новокалиново к северо-западу от Авдеевки. В ее составе - преимущественно четыре бригады Центрального военного округа Вооруженных сил РФ, отмечает Институт изучения войны.

Эти планы направлены на поддержку российской цели оперативного уровня, которая заключается в достижении административной границы Донецкой области через выход на город Покровск.

Кроме того, РФ может начать наземную операцию против Харькова позже этим летом. Но аналитики ISW оценивают вероятность наземного наступления российских оккупантов на Харьков как очень низкую, если Украина получит новую военную помощь от США.

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война в Украине ВСУ Денис Казанский Русский добровольческий корпус (РДК)
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