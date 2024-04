Пользуются задержкой помощи от США: в ISW объяснили, какой план имеет РФ по Харькову

Страна-агрессор Россия усилила удары и информационные операции против украинцев в Харькове. Российские оккупанты наносят еще более сильные удары по городу, чтобы убедить его жителей бежать из города и переместить миллионы людей внутри Украины.

Захватчики пользуются ограниченными возможностями украинской ПВО и напряжением, которое возникло в Украине в ожидании американской помощи. Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Также рупоры Кремля пытаются вызвать панику среди украинцев, пользуясь тем беспокойством, которое возникло на фоне информации о риске проведения Россией наступательной операции против Харькова.

В ISW напомнили, что официальные лица Украины ранее обсуждали то, что РФ может начать наземную операцию против Харькова позже этим летом.

Но аналитики ISW оценивают вероятность наземного наступления российских оккупантов на Харьков как очень низкую, если Украина получит новую военную помощь от США. Отмечается, что россиянам не хватит сил для захвата города, пока защитники Украины будут нормально обеспечены.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.