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В Украину врывается жесткая магнитная буря: шторм затянется надолго

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2024, 03:55
Самая мощная вспышка этой магнитной бури достигла почти 7-балльного уровня.
магнитная буря, погода, солнце
Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря атаковала страну 19 апреля и влупила сразу с почти 7-балльной мощностью. На таком уровне она продержалась до 21 апреля включительно, после чего пошла на спад. 22-23 апреля буря остановилась на уровне 4 баллов. Ожидается, что 24 апреля она опустится до трех баллов.

Однако расслабляться еще рано, ведь уже 25-26 апреля геомагнитный шторм вновь усилится и поднимется до почти пяти баллов. Лишь 27 апреля его мощность пойдет на спад, а 29 апреля снизится до минимума.

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магнитная буря
Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 17 вспышек класса М. Сообщается, что 23 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 109 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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