Светлая суббота: как нужно готовиться поминать умерших 26 апреля

В субботу уже готовятся поминать умерших. Поминки же происходят на следующий день, в Фомино воскресенье.

https://glavred.info/holidays/svetlaya-subbota-kak-nuzhno-gotovyatsya-pominat-umershih-26-aprelya-10659164.html Ссылка скопирована

26 апреля - Светлая суббота / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 26 апреля

Народные традиции и приметы

Что можно и нельзя делать 26 апреля

В субботу, 26 апреля, церковь по новоюлианскому календарю отмечает день священномученика Василия Амасийского и праведной Глафиры, а также в этот день Светлая суббота Пасхальной недели. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 26 апреля

Мученик Василий Амасийский жил в IV веке и был епископом в городе Амасия в Малой Азии. Был заключен по приказу императора Лициния. Отказался поклониться языческим богам, поэтому был обезглавлен мечом. Тело святого бросили в море. Другие христиане нашли тело святого и похоронили в церкви, которую он сам построил.

видео дня

Праведная Глафира была служанкой супруги правителя Лициния. Император хотел соблазнить Глафиру, но девушка, получив поддержку и помощь царицы, бежала в город Амасия. Там она осталась со святителем Василием и все свои деньги, что получила от царицы, отдала на строительство христианского храма. Глафира умерла в 322 году в городе Амасия.

Народные традиции и приметы

Продолжается Пасхальная неделя. В Светлую субботу или на следующий день, на Антипасху, служится особая служба в церкви. Священный хлеб – артос, который был в храме с самого воскресенья Пасхи, - раздается верующим.

В этот период еще продолжается праздник, поются гаивки, пекутся паски и готовятся пасхальные яйца. Люди приветствуют друг друга: "Христос воскрес!"

День 26 апреля имеет следующие народные приметы:

теплый погожий день прогнозирует хороший урожай овощей;

дождливая погода предвещает хороший урожай зерновых;

ласточки уже прилетели и вьют гнезда - лето будет урожайным;

а если услышать кукушку, то скоро ждать потепления.

В субботу уже готовятся поминать умерших. Поминки же происходят на следующий день, в Фомино воскресенье. Хозяйки пекут паски, которые возьмут на кладбище.

Что нельзя делать 26 апреля

Продолжается праздничная Пасхальная неделя. По народным обычаям не рекомендуется тяжело работать, а также:

шить, вышивать и заниматься рукоделием;

грустить и плакать;

ссориться и злословить.

Именины и день ангела 26 апреля

По новому церковному календарю в Украине 26 апреля следует поздравить с днем ангела Василия и Глафиру.

Глафира – древнегреческое имя, что означает "изящная", "благородная" и "красивая".

Василий тоже происходит из Греции, имя появилось во время персидских войн, значит "персидский царь".

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред