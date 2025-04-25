Светлая суббота: как нужно готовиться поминать умерших 26 апреля

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 26 апреля
- Народные традиции и приметы
- Что можно и нельзя делать 26 апреля
В субботу, 26 апреля, церковь по новоюлианскому календарю отмечает день священномученика Василия Амасийского и праведной Глафиры, а также в этот день Светлая суббота Пасхальной недели. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 26 апреля
Мученик Василий Амасийский жил в IV веке и был епископом в городе Амасия в Малой Азии. Был заключен по приказу императора Лициния. Отказался поклониться языческим богам, поэтому был обезглавлен мечом. Тело святого бросили в море. Другие христиане нашли тело святого и похоронили в церкви, которую он сам построил.
Праведная Глафира была служанкой супруги правителя Лициния. Император хотел соблазнить Глафиру, но девушка, получив поддержку и помощь царицы, бежала в город Амасия. Там она осталась со святителем Василием и все свои деньги, что получила от царицы, отдала на строительство христианского храма. Глафира умерла в 322 году в городе Амасия.
Народные традиции и приметы
Продолжается Пасхальная неделя. В Светлую субботу или на следующий день, на Антипасху, служится особая служба в церкви. Священный хлеб – артос, который был в храме с самого воскресенья Пасхи, - раздается верующим.
В этот период еще продолжается праздник, поются гаивки, пекутся паски и готовятся пасхальные яйца. Люди приветствуют друг друга: "Христос воскрес!"
День 26 апреля имеет следующие народные приметы:
- теплый погожий день прогнозирует хороший урожай овощей;
- дождливая погода предвещает хороший урожай зерновых;
- ласточки уже прилетели и вьют гнезда - лето будет урожайным;
- а если услышать кукушку, то скоро ждать потепления.
В субботу уже готовятся поминать умерших. Поминки же происходят на следующий день, в Фомино воскресенье. Хозяйки пекут паски, которые возьмут на кладбище.
Что нельзя делать 26 апреля
Продолжается праздничная Пасхальная неделя. По народным обычаям не рекомендуется тяжело работать, а также:
- шить, вышивать и заниматься рукоделием;
- грустить и плакать;
- ссориться и злословить.
Именины и день ангела 26 апреля
По новому церковному календарю в Украине 26 апреля следует поздравить с днем ангела Василия и Глафиру.
Глафира – древнегреческое имя, что означает "изящная", "благородная" и "красивая".
Василий тоже происходит из Греции, имя появилось во время персидских войн, значит "персидский царь".
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