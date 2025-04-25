Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как перестать просыпаться ночью: женщина поделилась древнеегипетским методом

Юрий Берендий
25 апреля 2025, 15:40
519
Древнеегипетский ритуал с обычной льняной тканью помог женщине навсегда побороть бессонницу без снотворных и гаджетов.
Как перестать просыпаться ночью: женщина поделилась древнеегипетским методом
Как перестать просыпаться ночью - как спать ночью, не просыпаясь / Коллаж Главред, фото: pexels

О чем идет речь в материале:

  • Что делать, если постоянно просыпаешься ночью
  • Как спать ночью, не просыпаясь
  • Как избавиться от ночных пробуждений

42-летняя Анжела Мортон из Ланкашира признается, что годами страдала от прерывистого сна, пока не открыла для себя древнюю методику, которая полностью изменила ее ночной отдых.

Главред выяснил, что делать, чтобы не просыпаться ночью.

видео дня

В чем причина частых пробуждений ночью - как добиться непрерывного сна ночью

По словам Анжелы, она наткнулась на необычный, но эффективный способ засыпания, не связанный со снотворными, мобильными приложениями или современными технологиями. Вместо этого женщина начала применять технику, вдохновленную древнеегипетским ритуалом, которую она нашла, изучая исторические подходы ко сну в Интернете.

Так называемый "древнеегипетский трюк для сна" заключается в обертывании ступней прохладной влажной льняной тканью, смоченной в эфирных маслах - в частности голубого лотоса или сандала. Такой подход, как считается, снижает температуру тела и помогает расслабиться.

Объяснение этому традиционному методу дает врач из Каира Набиль Харун, специалист по историческим практикам оздоровления, который сотрудничает с лабораторией Roseway Labs.

"Египтяне знали, что снижение температуры тела помогает организму естественным образом перейти в режим сна. Охлаждая ноги и окружая органы чувств успокаивающими ароматами, тело поощряется к замедлению - физическому и ментальному", - объясняет доктор Харун, передает Express.

Доктор отметил, что этот ритуал не только способ охладить тело перед сном. Речь идет о формировании стабильной ночной рутины, которая, согласно современным научным исследованиям, способствует качественному засыпанию. Сочетание прохлады и ароматов активирует парасимпатическую нервную систему, что помогает достичь глубокого расслабления.

Анжела поделилась, что привычка заворачивать ноги перед сном в прохладную влажную ткань с добавлением эфирного масла существенно улучшила её сон. Она была поражена тем, насколько эффективной оказалась эта простая техника.

"Я фактически проспала всю ночь", - рассказала Анжела, добавив, что это произошло "впервые за много лет".

Как улучшить качество сна - как спать, чтобы не просыпаться

Специалисты из Roseway Labs советуют дополнить древний ритуал употреблением продуктов, богатых мелатонином, чтобы настроить организм на полноценный отдых.

Теплое молоко

Благодаря содержанию мелатонина и триптофана, оно способствует естественному расслаблению. Это проверенное средство, которое издавна применяется для улучшения качества сна.

Фисташки

Содержат мелатонин, магний и полезные жиры, поддерживающие расслабление мышц и способствующие спокойному сну. Рекомендуется потреблять небольшую порцию (примерно 30 г).

Главный фармацевт и основательница Roseway Labs, Мириам Мартинес Каллехас, отмечает: мелатонин - это естественный гормон сна, вырабатываемый эпифизом в ответ на темноту и готовящий организм к отдыху.

"Он помогает вам заснуть, усиливает быстрый сон и держит под контролем ваш суточный ритм. Добавление в рацион продуктов, богатых мелатонином, может помочь регулировать цикл сна и улучшить качество отдыха", - резюмировал он.

Вам также может быть интересно:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сон
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Большинство компонентов ракеты, которой РФ атаковала Киев, сделаны в США - Зеленский

Большинство компонентов ракеты, которой РФ атаковала Киев, сделаны в США - Зеленский

17:02Война
Почти 50 грн за евро: эксперт ошарашил прогнозом по курсу валют на май

Почти 50 грн за евро: эксперт ошарашил прогнозом по курсу валют на май

16:53Экономика
"Давайте им не помогать": в МИДе жестко ответили на манипуляции с "мирными планами"

"Давайте им не помогать": в МИДе жестко ответили на манипуляции с "мирными планами"

15:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

"Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

Потрепанный Константин Меладзе появился на публике

Потрепанный Константин Меладзе появился на публике

Как избежать штрафа за превышение скорости: поможет лишь одна кнопка в авто

Как избежать штрафа за превышение скорости: поможет лишь одна кнопка в авто

Последние новости

17:39

Активисту Шабунину в ближайшее время могут вручить подозрение за уклонение от армии - СМИ

17:28

Водителям на заметку: как изменятся штрафы за превышение скорости в мае

17:02

Большинство компонентов ракеты, которой РФ атаковала Киев, сделаны в США - Зеленский

16:53

Почти 50 грн за евро: эксперт ошарашил прогнозом по курсу валют на май

16:46

"Скачок" цен в мае: известно, какие виды мяса подорожают больше всего

Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – ЗагороднийЦена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – Загородний
16:39

Настоящий звездопад возможностей: ТОП-5 знаков, которым улыбнется судьба в мае

16:30

Где спрятано правильное число 24: только гений его заметит за 5 секунд

16:10

Алсу заключила "мировую" с бывшим мужем Абрамовым

15:59

Сигареты рекордно дорожают: почему цена уже "перевалила" за 120 гривен

Реклама
15:55

"Давайте им не помогать": в МИДе жестко ответили на манипуляции с "мирными планами"

15:46

Сорняки во дворе исчезнут за ночь, если опрыскать их одним кухонным средством

15:40

Как перестать просыпаться ночью: женщина поделилась древнеегипетским методом

15:24

"Раздались громкие выстрелы": МАГАТЭ оказались в эпицентре стрельбы на ЗАЭС

15:12

Ни одного следа не останется: 7 шагов, чтобы убрать запах мочи с ковраВидео

15:05

Светлая суббота: как нужно готовиться поминать умерших 26 апреля

15:02

Украина может объявить дефолт уже в мае: что это значит и чего ждать украинцам

14:55

Захватили ли оккупанты "доминирующие высоты" в Часовом Яру: важное заявление ВСУ

14:12

Для чего нужен вазелин: 12 способов его применения, которые удивят

14:09

Украина без НАТО, но в ЕС: что Уиткофф предлагал Украине на переговорах в Париже

14:06

В Брянске взорвали ведущего российского конструктора - что известно

Реклама
13:49

Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма

13:36

Лучшие универсалы с пробегом: эксперты назвали 10 моделей, достойных внимания

13:28

РФ вышла на новый уровень изготовления Искандеров: детали от Defense Express

13:17

США поймут, что нужно вести переговоры с Китаем о том, как делить РФ – эксперт

12:58

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

12:36

Стоит ли избавляться от валюты: прогноз, что будет с долларом, гривной и евро

12:32

Российская ПВО "постаралась": в Крыму прилет в дом замглавы ЧечниВидео

12:25

Взрывом отбросило на несколько метров: под Москвой подорвали топ-генерала Генштаба РФВидео

12:16

Деньги в опасности: украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк

12:13

Беременная СолоХа попала в больницу после высказываний Цымбалюка о ней - детали

12:03

Дожди с грозами накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

11:45

Больше 8 тысяч гривен: когда украинцам ждать повышения минимальной зарплаты

11:35

Украина подготовила 5 требований к мирному плану США - The Telegraph

11:30

Выход США из мирных переговоров: Загородний оценил последствия для УкраиныВидео

11:20

Зачем класть губку в морозилку: простой трюк устранит огромную проблемуВидео

11:01

Ни Украине, ни РФ не достанется: смогут ли США взять ЗАЭС под свой контроль

10:55

"Можно найти лучших": эксперт сказал, кто может заменить США на переговорахВидео

10:37

НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку: примерные сроки

10:36

Китайский гороскоп на завтра 26 апреля: Тиграм - скорбь, Петухам - разочарования

10:35

Дроны атаковали аэродромы РФ в оккупированном Крыму: что известно

Реклама
10:24

Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

10:21

От 500 до 1000 гривен: кто из пенсионеров получит хорошие прибавки к пенсии

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

10:00

Известный продюсер рассказал о невыносимом поведении Натальи Могилевской

09:50

Секрет о котором молчали - раскрыт: какой был реальный курс доллара в СССРВидео

09:41

Карта Deep State онлайн за 25 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

09:37

Маргарин - полезный или вредный: из чего его делают и как не навредить здоровьюВидео

09:32

В РФ заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, но есть нюанс

09:27

Украина предложила провести саммит в Риме во время похорон Франциска – СМИ

09:25

Гороскоп на завтра 26 апреля: Ракам - радостная новость, Стрельцам - безумное веселье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять