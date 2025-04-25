Как перестать просыпаться ночью: женщина поделилась древнеегипетским методом

Древнеегипетский ритуал с обычной льняной тканью помог женщине навсегда побороть бессонницу без снотворных и гаджетов.

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Как перестать просыпаться ночью - как спать ночью, не просыпаясь / Коллаж Главред, фото: pexels

О чем идет речь в материале:

Что делать, если постоянно просыпаешься ночью

Как спать ночью, не просыпаясь

Как избавиться от ночных пробуждений

42-летняя Анжела Мортон из Ланкашира признается, что годами страдала от прерывистого сна, пока не открыла для себя древнюю методику, которая полностью изменила ее ночной отдых.

Главред выяснил, что делать, чтобы не просыпаться ночью.

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В чем причина частых пробуждений ночью - как добиться непрерывного сна ночью

По словам Анжелы, она наткнулась на необычный, но эффективный способ засыпания, не связанный со снотворными, мобильными приложениями или современными технологиями. Вместо этого женщина начала применять технику, вдохновленную древнеегипетским ритуалом, которую она нашла, изучая исторические подходы ко сну в Интернете.

Так называемый "древнеегипетский трюк для сна" заключается в обертывании ступней прохладной влажной льняной тканью, смоченной в эфирных маслах - в частности голубого лотоса или сандала. Такой подход, как считается, снижает температуру тела и помогает расслабиться.

Объяснение этому традиционному методу дает врач из Каира Набиль Харун, специалист по историческим практикам оздоровления, который сотрудничает с лабораторией Roseway Labs.

"Египтяне знали, что снижение температуры тела помогает организму естественным образом перейти в режим сна. Охлаждая ноги и окружая органы чувств успокаивающими ароматами, тело поощряется к замедлению - физическому и ментальному", - объясняет доктор Харун, передает Express.

Доктор отметил, что этот ритуал не только способ охладить тело перед сном. Речь идет о формировании стабильной ночной рутины, которая, согласно современным научным исследованиям, способствует качественному засыпанию. Сочетание прохлады и ароматов активирует парасимпатическую нервную систему, что помогает достичь глубокого расслабления.

Анжела поделилась, что привычка заворачивать ноги перед сном в прохладную влажную ткань с добавлением эфирного масла существенно улучшила её сон. Она была поражена тем, насколько эффективной оказалась эта простая техника.

"Я фактически проспала всю ночь", - рассказала Анжела, добавив, что это произошло "впервые за много лет".

Как улучшить качество сна - как спать, чтобы не просыпаться

Специалисты из Roseway Labs советуют дополнить древний ритуал употреблением продуктов, богатых мелатонином, чтобы настроить организм на полноценный отдых.

Теплое молоко

Благодаря содержанию мелатонина и триптофана, оно способствует естественному расслаблению. Это проверенное средство, которое издавна применяется для улучшения качества сна.

Фисташки

Содержат мелатонин, магний и полезные жиры, поддерживающие расслабление мышц и способствующие спокойному сну. Рекомендуется потреблять небольшую порцию (примерно 30 г).

Главный фармацевт и основательница Roseway Labs, Мириам Мартинес Каллехас, отмечает: мелатонин - это естественный гормон сна, вырабатываемый эпифизом в ответ на темноту и готовящий организм к отдыху.

"Он помогает вам заснуть, усиливает быстрый сон и держит под контролем ваш суточный ритм. Добавление в рацион продуктов, богатых мелатонином, может помочь регулировать цикл сна и улучшить качество отдыха", - резюмировал он.

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