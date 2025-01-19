Что делать, чтобы страшный сон не сбылся: народные способы

В народе придумали много способов, чтобы избавиться от неприятного ощущения.

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Что делать, если приснился кошмарный сон / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие слова нужно сказать, чтобы сон не сбылся

Что делать, если приснился кошмарный сон

Кошмары – это естественная реакция нашего мозга на стрессы и эмоции, которые мы переживаем в повседневной жизни. Однако, просыпаясь после жуткого сна, многие задаются вопросом: как сделать так, чтобы вещий сон не сбылся?

В народе придумали много способов, чтобы избавиться от неприятного ощущения и предотвратить воплощение кошмара в реальности, пишет Главред.

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Какие слова нужно сказать, чтобы сон не сбылся?

Если вы верите в силу слова, то сразу после пробуждения можно использовать один из проверенных заговоров:

"У кого сон сбывается, а меня это не касается".

"Что увидела во сне, не увижу наяву".

"Что во сне прибыло, то без следа на закат ушло".

Повторите их три или девять раз, чтобы успокоить себя и символически разорвать связь между сновидением и реальностью.

Вода, огонь и медь: природные способы защиты

Считается, что вода способна очищать не только тело, но и энергию. Для нейтрализации плохого сна выполните следующие действия:

Подойдите к проточной воде (например, крану), вспомните сон и скажите:"Водо, забери все мои беды, все мои горести".

Если у вас есть святая вода, умойтесь ею, приговаривая:"Куда вода, туда и сон" или "Что снилось, то забылось. А что забылось, то не сбылось. Аминь".

Запишите содержание сна на бумаге и сожгите ее над белой свечой со словами:"Дым клубится, дым струится, превращаясь в небылицу, запирает все ключом, куда он, туда и сон".

Для откупа от сна выбросьте мелкую монету в окно, произнеся:"Куда ночь пошла, туда сон понесла. Я отпустил, ни гроша не оставил".

Что делать, если приснился кожмарный сон?

Согласно народной мудрости, сон теряет свою силу, если о нем никому не рассказывать. Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий, постарайтесь забыть увиденное. После пробуждения займитесь делом, которое отвлечет вас от воспоминаний о сне. Это может быть зарядка, чтение или прогулка на свежем воздухе.

Для снятия тревоги можно прочитать молитву или посвятить несколько минут медитации. Это помогает успокоить ум и вернуть гармонию.

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