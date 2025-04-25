'Раздались громкие выстрелы': МАГАТЭ оказались в эпицентре стрельбы на ЗАЭС

О чем идет речь:
- В течение последней недели группа МАГАТЭ почти ежедневно слышала взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции
- Российская сторона объяснила сотрудникам МАГАТЭ отложение запланированных действий группы "угрозой со стороны беспилотников"
24 апреля на Запорожской АЭС произошла стрельба. В районе объекта, как рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении, уже в течение недели фиксируются постоянные взрывы и выстрелы.
"Вчера утром экспертам МАГАТЭ, которые работают на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, было приказано оставаться в помещении после того, как неподалеку от главного административного здания, где расположен их офис, раздались громкие выстрелы", - рассказал он.видео дня
В то же время в разговоре с сотрудникам МАГАТЭ россияне рассказали, что из-за "угрозы со стороны беспилотников" запланированные действия группы на объекте пришлось отложить.
"Группа МАГАТЭ осталась в административном здании после объявления приказа об укрытии на всей территории станции", - добавил он.
Более того, по данным Гросси, почти ежедневно в течение последней недели группа МАГАТЭ продолжала слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции.
"То, что когда-то было практически невероятным - свидетельства военных действий вблизи крупного ядерного объекта - стало почти повседневным явлением и привычной частью жизни на крупнейшей в Европе атомной электростанции", - заявил гендиректор МАГАТЭ.
Резюмируя, Гросси отметил, что с точки зрения ядерной безопасности это явно неустойчивая ситуация.
"МАГАТЭ по-прежнему привержено тому, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию во время этой трагической войны", - добавил он.
Взрывы на ЗАЭС - что известно
Как сообщал Главред, представители Международного агентства по атомной энергии уже сообщали о громких взрывах, которые раздавались на территории Запорожской атомной электростанции. Последний такой инцидент, когда фиксировались взрывы и звуки пулеметных очередей, произошел в январе 2025 года.
Следует напомнить, что российские оккупационные войска неоднократно осуществляли обстрелы Запорожской АЭС. Эти действия приводили к тому, что станция оказывалась на грани полного отключения электроэнергии.
Не так давно, как 13 марта в МАГАТЭ выходили с заявлением о нестабильной ситуации на станции. Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси сообщил о постоянных обстрелах вблизи Запорожской АЭС.
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Что такое МАГАТЭ?
Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.
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