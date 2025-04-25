'Раздались громкие выстрелы': МАГАТЭ оказались в эпицентре стрельбы на ЗАЭС

С точки зрения ядерной безопасности ситуация на ЗАЭС явно неустойчивая.

https://glavred.info/ukraine/razdalis-gromkie-vystrely-magate-okazalis-v-epicentre-strelby-na-zaes-10659170.html Ссылка скопирована

МАГАТЭ бьет тревогу из-за ситуации на ЗАЭС/ Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, скриншот

О чем идет речь:

В течение последней недели группа МАГАТЭ почти ежедневно слышала взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции

Российская сторона объяснила сотрудникам МАГАТЭ отложение запланированных действий группы "угрозой со стороны беспилотников"

24 апреля на Запорожской АЭС произошла стрельба. В районе объекта, как рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении, уже в течение недели фиксируются постоянные взрывы и выстрелы.

"Вчера утром экспертам МАГАТЭ, которые работают на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, было приказано оставаться в помещении после того, как неподалеку от главного административного здания, где расположен их офис, раздались громкие выстрелы", - рассказал он. видео дня

В то же время в разговоре с сотрудникам МАГАТЭ россияне рассказали, что из-за "угрозы со стороны беспилотников" запланированные действия группы на объекте пришлось отложить.

"Группа МАГАТЭ осталась в административном здании после объявления приказа об укрытии на всей территории станции", - добавил он.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Более того, по данным Гросси, почти ежедневно в течение последней недели группа МАГАТЭ продолжала слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от станции.

"То, что когда-то было практически невероятным - свидетельства военных действий вблизи крупного ядерного объекта - стало почти повседневным явлением и привычной частью жизни на крупнейшей в Европе атомной электростанции", - заявил гендиректор МАГАТЭ.

Резюмируя, Гросси отметил, что с точки зрения ядерной безопасности это явно неустойчивая ситуация.

"МАГАТЭ по-прежнему привержено тому, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию во время этой трагической войны", - добавил он.

Взрывы на ЗАЭС - что известно

Как сообщал Главред, представители Международного агентства по атомной энергии уже сообщали о громких взрывах, которые раздавались на территории Запорожской атомной электростанции. Последний такой инцидент, когда фиксировались взрывы и звуки пулеметных очередей, произошел в январе 2025 года.

Следует напомнить, что российские оккупационные войска неоднократно осуществляли обстрелы Запорожской АЭС. Эти действия приводили к тому, что станция оказывалась на грани полного отключения электроэнергии.

Не так давно, как 13 марта в МАГАТЭ выходили с заявлением о нестабильной ситуации на станции. Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси сообщил о постоянных обстрелах вблизи Запорожской АЭС.

Больше важных новостей:

Что такое МАГАТЭ? Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред