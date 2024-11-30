Оккупанты приблизили ЗАЭС к катастрофе: в Минэнерго рассказали, что произошло

Главное:
- ЗАЭС потеряла питание из-за обстрелов РФ
- Станция питается только одной линией электропередачи
- Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины
В ночь на 30 ноября оккупационные войска страны-агрессора России обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего она оказалась на грани блэкаута.
Об этом сообщили в "Минэнерго". Предварительно известно, что питание потеряла одна из двух внешних линий электропередачи, которые соединяют ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.
"Обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, уже в третий раз за ноябрь под угрозой. Сейчас станция питается только одной линией электропередачи. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности", - говорится в сообщении.
Украинские энергетики планируют возобновление работы линий, как только ситуация с безопасностью это позволит. В "Минэнерго" настаивают, что только возвращение Украиной контроля над ЗАЭС сможет гарантировать безопасность эксплуатации станции.
"Каждый день оккупации станции приближает ЗАЭС к катастрофе", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
Ситуация на ЗАЭС - последние новости
Напомним, Главред писал, что ситуация на Запорожской атомной электростанции становится все опаснее из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении.
До этого, 17 ноября, временно оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция (АЭС) уже оказывалась на грани блэкаута. Тогда ядерная и радиационная опасность представляла угрозу не только для Украины, но и для всего европейского региона.
Ранее стало известно, что союзники Украины должны приложить максимум усилий, чтобы деоккупировать Запорожскую АЭС или по меньшей мере добиться, чтобы российские оккупанты оставили станцию.
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Что такое Министерство энергетики Украины?
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.
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