Оккупанты приблизили ЗАЭС к катастрофе: в Минэнерго рассказали, что произошло

Станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи из-за действий врага.

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Оккупанты не прекращают обстрелы станции / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Минобороны РФ

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ЗАЭС потеряла питание из-за обстрелов РФ

Станция питается только одной линией электропередачи

Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины

В ночь на 30 ноября оккупационные войска страны-агрессора России обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, в результате чего она оказалась на грани блэкаута.

Об этом сообщили в "Минэнерго". Предварительно известно, что питание потеряла одна из двух внешних линий электропередачи, которые соединяют ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

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"Обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, уже в третий раз за ноябрь под угрозой. Сейчас станция питается только одной линией электропередачи. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Украинские энергетики планируют возобновление работы линий, как только ситуация с безопасностью это позволит. В "Минэнерго" настаивают, что только возвращение Украиной контроля над ЗАЭС сможет гарантировать безопасность эксплуатации станции.

"Каждый день оккупации станции приближает ЗАЭС к катастрофе", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Напомним, Главред писал, что ситуация на Запорожской атомной электростанции становится все опаснее из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении.

До этого, 17 ноября, временно оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция (АЭС) уже оказывалась на грани блэкаута. Тогда ядерная и радиационная опасность представляла угрозу не только для Украины, но и для всего европейского региона.

Ранее стало известно, что союзники Украины должны приложить максимум усилий, чтобы деоккупировать Запорожскую АЭС или по меньшей мере добиться, чтобы российские оккупанты оставили станцию.

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