В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты объявили об отключении света

Местные жители рассказали, что после взрывов вспыхнул пожар в районе трансформаторной подстанции.

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В Бердянске прогремели взрывы/ коллаж: Главред, Фото: УНИАН, lovileto

Кратко:

В оккупированном Бердянске были взрывы

Вспыхнул пожар в районе трансформаторной подстанции

Оккупанты объявили о введении отключений света в городе

В оккупированном Бердянске прогремели взрывы в ночь с 29 на 30 ноября. После этого в городе начались перебои со светом и проблемы с интернетом.

Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация. Местные жители после взрывов видели пожар в районе трансформаторной подстанции.

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"Вечером 29 ноября жители нескольких микрорайонов (8 марта, Колония, Восточный проспект и др.) слышали звуки взрыва. Сразу после этого частично на 8-м марта и в Колонии исчезла электроэнергия. Некоторые горожане свидетельствовали о пожаре в районе трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении.

Кроме проблем со светом у жителей города также возникли перебои с интернетом.

"Оператор "Поинт" обнародовал информацию об аварии на магистральной линии и переключении на резервный канал связи", - отметили в Бердянской МВА.

Позже в МВА рассказали, что российские оккупанты вводят графики отключения света в Бердянске с 30 ноября по 2 декабря. Электроэнергия будет отключаться с 08:00 до 20:00 на ряде улиц.

Взрывы и пожары в России и на оккупированных территориях - последние новости

Утром 29 октября сообщалось, что на Ростовщине после атаки дронов пылает нефтебаза. Вспыхнул массированный пожар на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Местные власти жалуются на массированную атаку дронов.

Также сообщалось, что разведчики уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк" стоимостью миллиард гривен. Для проведения операции было использовано четыре дальнобойных FPV-дрона за 100 тысяч гривен каждый.

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 25 ноября были атакованы три области РФ - украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России. Была успешно поражена нефтебаза в Калужской области страны-агрессора РФ. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

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Что за город Бердянск? Бердянск — город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской общины, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".

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