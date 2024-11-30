'Я очень просил их': партнеры дали лишь четверть того, что просила Украина - Зеленский

Украина просила оснастить 10 бригад, однако партнеры обеспечили техникой и оружием только 2,5 бригады. Зеленский сделал заявление.

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Партнеры оснастили лишь 2,5, а не 10 бригад, как просила Украина/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, Стратком ВСУ

Кратко:

Зеленский заявил, что партнеры обеспечили оружием и техникой только 2,5 бригады военных

Украина просила партнеров оснастить 10 бригад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина просила партнеров оснастить 10 военных бригад для противостояния стране-агрессору России, однако Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады.

Об этом украинский президент сказал в интервью британскому телеканалу Sky News. Он подчеркнул, что проблема Украины заключается именно в оснащении военных оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.

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"Они (партнеры - ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", - сказал он.

По словам Зеленского, среди причин, почему так произошло, "какая-то бюрократия, какие-то решения, некоторые не считают приоритетом". Также президент добавил, что "на этой войне всегда так".

"Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и так далее. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?", - отметил он.

Украинский президент подчеркнул, что в Украине решения о количестве военнослужащих принимаются с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней.

"И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - сказал Зеленский.

Война в Украине - последние новости

Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова договориться о прекращении огня. Оккупированные территории могут быть освобождены дипломатическим путем.

Также Главред сообщал, что РФ пытается оттянуть ресурсы ВСУ на Запорожское направление - стало известно, что задумал враг. Украинские военные рассказали о попытке оккупантов "взять" населенный пункт у границы с Запорожской и Днепропетровской областями.

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