'Я очень просил их': партнеры дали лишь четверть того, что просила Украина - Зеленский

Кратко:
- Зеленский заявил, что партнеры обеспечили оружием и техникой только 2,5 бригады военных
- Украина просила партнеров оснастить 10 бригад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина просила партнеров оснастить 10 военных бригад для противостояния стране-агрессору России, однако Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады.
Об этом украинский президент сказал в интервью британскому телеканалу Sky News. Он подчеркнул, что проблема Украины заключается именно в оснащении военных оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.
"Они (партнеры - ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", - сказал он.
По словам Зеленского, среди причин, почему так произошло, "какая-то бюрократия, какие-то решения, некоторые не считают приоритетом". Также президент добавил, что "на этой войне всегда так".
"Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и так далее. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?", - отметил он.
Украинский президент подчеркнул, что в Украине решения о количестве военнослужащих принимаются с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней.
"И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - сказал Зеленский.
Война в Украине - последние новости
Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова договориться о прекращении огня. Оккупированные территории могут быть освобождены дипломатическим путем.
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