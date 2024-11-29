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РФ "атакует немыслимо": немецкий генерал прогнозирует потерю Покровска до 2025 года

Руслана Заклинская
29 ноября 2024, 23:45
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Российские войска теряют до 2 тысяч солдат ежедневно в Донецкой области, но могут компенсировать эти потери, рассказал Кристиан Фройдинг.
РФ 'атакует немыслимо': немецкий генерал прогнозирует потерю Покровска до 2025 года
Ситуация на Покровском направлении является "крайне критической" / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы из заявления Фройдинга:

  • Украина может оставить Покровск в декабре 2024 года, или в начале 2025 года
  • Россия имеет военную инициативу на всех фронтах
  • РФ несет значительные потери в Донецкой области (до двух тысяч человек ежедневно), но способна их компенсировать

Украине, вероятно, придется оставить свои позиции в Покровске в декабре 2024 года, а при лучшем сценарии - в начале следующего года. Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг в подкасте Nachgefragt.

По его словам, сейчас Россия имеет военную инициативу "на всех фронтах, во всех областях". Фройдинг отметил, что ситуация на Покровском направлении является "крайне критической".

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"Россия атакует с почти немыслимым развертыванием людей и материальных средств. Сейчас российские вооруженные силы теряют в Донецкой области до двух тысяч человек ежесуточно, но эти потери она может компенсировать", - пояснил он.

Генерал отметил, что Покровск является стратегически важным транспортным узлом, а его удержание имеет большое значение для боевых действий. Однако, по словам Фройдинга, украинским войскам все же придется сдать город врагу, чтобы сохранить жизни своих бойцов.

"Я считаю, что Покровск придется оставить в конце года или в начале 2025 года", - спрогнозировал он.

Кроме этого, сложной ситуация остается и на Курском направлении, утверждает немецкий геренал. Россия пытается вернуть утраченные территории с помощью группировки численностью около 60 тысяч человек.

"Оборона Украины очень устойчива, но в течение следующих несколько недель, возможно месяцев, давление на нее будет увеличиваться", - заявил Фройдинг.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, на Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои, однако ВСУ смогли стабилизировать ситуацию. Враг замедлил темпы наступления с севера (Кураховское водохранилище) и юга (Сухие Ялы).

Также россияне массово покидают свои позиции в оккупированной части Херсонской области из-за произвола командиров, сообщает партизанское движение "Атеш". Дезертирство спровоцировано групповыми избиениями, угрозами отправить на смертельные задания и круглосуточными дежурствами.

Как сообщал Главред, продолжаются тяжелые бои за поселок Великая Новоселка, важный стратегический пункт на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Оккупантам нужно много пехоты и огневого ресурса для захвата этого населенного пункта, но его природные условия затрудняют захват.

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Кто такой Кристиан Фройдинг

Кристиан Фройдинг (родился 20 августа 1971 года в Вайдене, земля Оберпфальц) - генерал-майор немецкой армии, руководитель Ситуационного центра в Украине и руководитель Штаба планирования и командования Федерального министра обороны в Берлине. Фройдинг был командиром роты Сил стабилизации (SFOR) в Боснии и Герцеговине в 2002 году и начальником штаба Группы по восстановлению провинции (PRT) Международных сил содействия безопасности в Кундузе, Афганистан, с 2007 по 2008 год, сообщает Википедия.

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