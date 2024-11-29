Отказываются идти в бой: армия РФ массово дезертирует на одном из ключевых участков

Солдаты из России, не желая мириться с ужасным отношением, оставляют свои позиции на Херсонщине.

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Оккупанты отказываются воевать на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото Генштаб ВСУ, скрин

О чем идет речь:

Оккупантов из РФ режим Кремля "кинул" на выплаты за участие в войне

В армии РФ процветает произвол командиров

На Херсонщине оккупанты отказываются воевать

Агрессоры из России массово оставляют позиции в оккупированной части Херсонской области. Детали сообщило партизанское движение "Атеш".

Как рассказывают партизаны, дезертирство в 205-й мотострелковой бригаде на Приднепровском направлении спровоцировано произволом командиров. Речь идет о групповых избиениях, угрозах отправить на задание "в один конец" и круглосуточных дежурствах.

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Кроме этого, партизанское движение "Атеш" сообщило, что в придачу целыми месяцами не поступают обещанные выплаты военнослужащим РФ.

"Солдаты, не желая мириться с таким отношением, оставляют свои позиции. Некоторые через родных обращаются за помощью в правозащитные организации, но пока без ответа. Подобные случаи в армии оккупантов не редкость, но в 205-й бригаде они приобрели массовый характер", - отметили активисты движения "Атеш".

Ситуация на фронте - что известно

Недавно Сергей Грабский назвал направление, где решается судьба войны прямо сейчас. Именно юг Украины, как он отметил, имеет одно из самых больших значений войны России против Украины.

В свою очередь полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, где именно на фронте РФ терпит постоянные поражения. Практически все атаки оккупантов наталкиваются на эффективную оборону украинских военных, нанося врагу значительные потери.

Как сообщал Главред, пока что Донецкая область не по зубам РФ. Такое мнение высказывает военный обозреватель Давид Шарп. Он подчеркивает, что у России на фоне тяжелых потерь не хватает возможности давить буквально везде.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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