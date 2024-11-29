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Атаки российских дронов: Свитан объяснил, есть ли в Украине безопасные города

Анна Ярославская
29 ноября 2024, 09:31
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Зимние морозы создадут проблемы для "Шахедов".
Роман Свитан, атака дронов
Роман Свитан объяснил, почему вражеские дроны не сбивают на границе / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, скриншот

Вы узнаете:

  • В какие города могут достать "Шахеды"
  • Почему дроны не сбивают на границе
  • Что значит, если дрон "локационно потерян"

Страна-агрессор Россия использует для атак на Украину дроны-камикадзе "Шахед". Поскольку их дальность составляет около 1500 километров, то они могут накрыть всю Украину. Но куда именно БПЛА могут достать, зависит от точки пуска. Такое мнение озвучил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По словам эксперта, зимние морозы и как следствие обледенение влияет на любой летательный аппарат, в том числе и на "Шахеды".

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"Сейчас фронты проходят и для них (россиян – ред.) это проблема. Но, тем не менее, они используют большие количества дронов. На этой неделе впервые одновременно было запущено около 200 "Шахедов". Часть из них, если не больше половины – это обманки, которые были локационно утрачены. Но часть все-таки прошла, добралась до западных границ Украины", — сказал Свитан в комментарии ТСН.

Военный эксперт объяснил, что означает, если дроны локационно потеряны.

"Это влияние РЭБом или уход на север. То есть при воздействии РЭБа они разворачиваются на ноль градусов, идут на север — на Беларусь или на Россию", — отметил Свитан.

Также он объяснил, почему "Шахеды" не сбивают в приграничных областях и они долетают до Киева. По словам Свитана, все дело в увеличении их количества во время атак. В частности, общее количество беспилотников во время атак возросло в 10 раз - до 150-200 штук.

"А почему больше всего летят на Киев? Потому что больше всего ПВО стоит в Киеве. Это можно заходить на один зенитно-ракетный комплекс, и нам нужно ракеты со всей Украины собрать под него. Идут туда, чтобы их сбивали. Такая задача, потому что ракета гораздо дороже "Шахеда", а тем более, чем обманка", — добавил эксперт.

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Дроны "Шахед" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Атаки дронов на Украину - последние новости

25 ноября российские оккупанты применили против Украины около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей.

В ночь на 26 ноября 2024 года оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. Воздушные Силы обнаружили и осуществили сопровождение 192 воздушных целей. Силы ПВО сбили 76 вражеских беспилотников, 96 БпЛА, 5 беспилотников полетели в сторону Беларуси.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские 28 ноября оккупанты запустили по Украине 91 ракету и 97 ударных беспилотников.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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