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Это далеко не Донбасс: эксперт назвал направление, где решается судьба войны прямо сейчас

Даяна Швец
27 ноября 2024, 22:12
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Враг прикладывает максимальные усилия, чтобы укрепить свои позиции на Южном направлении.
ВСУ
Оккупанты пытаются нарастить группировку войск до максимума / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Ключевое из заявлений Грабского:

  • Армия РФ делает все, чтобы не допустить нашего прорыва в районе Кинбурнской косы
  • Необходимой целью для победы в войне является полуостров Крым

Одно из самых больших значений войны России против Украины имеет именно ситуация на Южном фронте. Именно через юг Украины, как убежден военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский, идет путь к освобождению временно оккупированного Крыма.

Свое мнение аналитик высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

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"Судьба войны решается на Южном фронте. И от того, как будет развиваться ситуация именно на Южном фронте, зависит исход этой войны. Именно поэтому противник, понимая, что он пошел ва-банк, ведя активные боевые действия на востоке, и его потенциал не безмерен, делает все возможное, чтобы укрепить свои позиции на Южном направлении, не допустить нашего прорыва в районе Кинбурнской косы и не допустить нашей высадки, как это было весной этого года на левом берегу Днепра, для того, чтобы отодвинуть противника", - высказал мнение эксперт.

Кинбурнская коса инфографика
Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

Грабский подчеркивает, что таким образом ВСУ будут иметь возможность в случае развития успеха прорываться в сторону Крыма и блокировать его.

А именно полуостров, как убежден участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, остается для Украины стратегически важной и необходимой целью для победы в войне.

"С освобождением Крыма мы можем говорить о переломе ситуации и перехвате всей стратегической инициативы в пользу украинских Сил обороны. Именно поэтому противник пытается нарастить группировку войск до максимума, как они думают, чтобы не допустить возможного прорыва украинских Сил обороны на временно контролируемые Россией территории", - добавил он.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщает Главред со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова, на одном из участков фронта образовался настоящий "Бермудский треугольник" для врага. Полковник запаса объяснил, где РФ терпит постоянные поражения.

Также аналитики объясняли, где РФ пытается перерезать поставки ВСУ. В случае успеха оккупанты смогут выровнять линию фронта от Сонцовки до Константинополя.

В свою очередь эксперт Александр Мусиенко объяснил, как ВСУ срывают планы армии РФ. По его словам, для того, чтобы предотвратить и несколько прерывать логистику врага, и прерывать обеспечение из оккупированного Крыма дальше на Запорожской и Приднепровский направления, наносятся точные и мощные удары.

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Кто такой Сергей Грабский

Грабский Сергей (14 июня 1966, Тернополь) - военный комментатор, полковник запаса ВСУ, общественный деятель.

В 1998-1999 годах Грабский работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. В марте 2009 года, в составе тренировочной миссии НАТО отбыл в Ирак. За службу в Ираке первым среди граждан Украины получил медаль НАТО "За особые заслуги". Впоследствии участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

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