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В Украине рекордно вырастут налоги: в правительстве сделали громкое заявление и назвали сроки

Даяна Швец
27 ноября 2024, 18:55
284
Все запланированные на следующий год программы, как заверил премьер-министр Украины, будут финансироваться и выполняться в полном объеме.
шмыгаль, деньги
Шмыгаль прокомментировал повышение налогов / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos, тг-канал Шмыгаля.com

Что сказал Шмыгаль:

  • Правительство просит Зеленского подписать важные законы как можно скорее
  • Положения вступят в силу не ранее 1 декабря 2024 года

Уже в ближайшие дни будут подписаны важные законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс, в частности повышение военного сбора до 5%. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона, они вступят в силу с 1 декабря.

"Никаких "вступлений в силу задним числом" не будет. То есть после подписания закона парламент примет правку, которой все положения этого закона вступят в силу не ранее 1 декабря 2024 года", - заявил Шмыгаль.

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Шмыгаль отмечает, что правительство выступило с обращением к Президенту Украины относительно скорейшего подписания этих законов.

"Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем. После подписания этих законов мы получим дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции и выплату заработных плат Сил безопасности и обороны", - отметил глава Кабмина.

Что сказал Шмыгаль о распределении бюджета:

  • На сектор безопасности и обороны - 60%, 2,2 трлн грн;
  • Зарплата защитников и защитниц - 50% оборонного бюджета;
  • На производство и покупку военной техники и оружия - 739 млрд грн;
  • На закупку дронов - почти 47 млрд грн;
  • На модернизацию ОПК - 55 млрд грн;
  • Социальная часть бюджета - почти 421 млрд грн;
  • Программа субсидий - 42 млрд грн;
  • Помощь ветеранам - 10,5 млрд грн;
  • В образовательную отрасль - почти 200 млрд грн;
  • В медицину - 217 млрд грн;

"Украина финансирует свою армию самостоятельно, а от партнеров привлекаем средства на гражданскую часть бюджета. Понимаем, из каких источников будут поступать эти средства и как будем покрывать все расходы. Все запланированные на следующий год программы будут финансироваться и выполняться в полном объеме", - подытожил Шмыгаль.

Какие налоги вводит новый законопроект?

Принятый во втором чтении 10 октября законопроект предусматривает повышение налогов, в частности увеличение военного сбора до 5% и введение новых обязательств для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Также документ включает освобождение от налогообложения "Национального кэшбека", но не содержит повышения "налога на потребление".

Изменения не коснутся военнослужащих. Основные положения закона следующие:

  • увеличение военного сбора с 1,5% до 5%;
  • введение военного сбора для ФЛП: 1% дохода для третьей группы, 10% от минимальной зарплаты для первой, второй и четвертой групп;
  • повышение налога на прибыль банков до 50%;
  • налог на прибыль финансовых компаний (кроме страховых) - 25%;
  • рост минимального налогового обязательства за сельскохозяйственную землю на 14%;
  • освобождение "Национального кэшбека" от налога на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • переход на ежемесячную отчетность по НДФЛ;
  • увеличение ренты на добычу щебня, песка и каолина;
  • повышение минимальных розничных цен на вино и винодельческую продукцию (коньяки, вермуты) на 50%.

Например, для работника с белой зарплатой 30 тысяч грн военный сбор увеличится с 450 грн (1,5%) до 1500 грн (5%). ФЛП третьей группы с доходом 30 тысяч грн будет платить дополнительно 300 грн налога, поскольку раньше военный сбор не применялся, а теперь это 1%. ФЛП других групп будут платить фиксированные 800 грн.

Финансовые новости по Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Рада приняла бюджет на 2025 год. Его в целом поддержали 257 депутатов.

Кроме этого, ЕС также утвердил бюджет на 2025 год. Указывается, что одним из ключевых приоритетов является поддержка Украины.

Стоит также указать, что в декабре доллар подорожает - от 0,2 до 0,8%. При этом, согласно госбюджету, курс доллара к гривне ожидается на уровне 42,1 грн/долл.

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Кто такой Денис Шмыгаль?

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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налоги Владимир Зеленский новости Украины Денис Шмыгаль
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