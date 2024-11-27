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ЕС утвердил бюджет на 2025 год: сколько миллиардов евро выделили Украине

Ангелина Подвысоцкая
27 ноября 2024, 18:06
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Поддержка Украины является одним из ключевых приоритетов ЕС.
ЕС, Европейский парламент
ЕС заложил деньги для Украины в бюджет на 2025 год / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Что известно о бюджете ЕС на 2025 год:

  • ЕС принял бюджет на 2025 год
  • Помощь Украины - один из ключевых приоритетов ЕС

Европарламент принял бюджет ЕС на 2025 год, в котором заложили средства для Украины. Его уже подписала президент Европарламента Роберта Мецола. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

За бюджет проголосовали 418 депутатов, против были 185 депутатов и еще 67 воздержались. Смету увеличили на 6% (10 млрд евро). Бюджет ЕС на 2025 год составляет 199,4 миллиардов евро. В рамках программы Ukraine Facility для Украины выделили 15,2 миллиардов евро.

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ЕС сделал акцент на здравоохранении, гуманитарной помощи, управлении границами и борьбе с изменением климата. Поддержка Украины является одним из ключевых приоритетов.

"Этот бюджет направлен на решение насущных проблем, включая российскую агрессию в войне против Украины, постоянное миграционное давление, эскалацию кризиса на Ближнем Востоке, влияние стихийных бедствий и, что особенно важно, конкурентоспособность наших экономик. Это обеспечит ЕС возможность эффективно реагировать на эти насущные реалии", - отметил председатель комитета ЕП по вопросам бюджета Йохан Ван Овертвельдт.

Военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, в среду, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Очередную помощь Украина получит в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), предусматривающей предоставление оружия со складов американской армии.

Накануне Главред сообщал, что правительство Британии выделило на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов - более 9,5 млн долларов. Их потратят на закупку дронов.

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук сообщал, что Россия может активно влиять на помощь западных стран Украине в выполнении пунктов Плана победы и Плана внутренней устойчивости.

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