Британия выделила рекордную сумму для ВСУ на покупку дронов

Главное из материала:
- Британия выделила рекордную сумму на закупку дронов
- Какие страны также выделили деньги на помощь Украине
Правительство Великобритании выделило на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов - более 9,5 млн долларов. Их потратят на закупку дронов.
"Сегодня правительство объявляет о дальнейшей военной поддержке в размере 7,5 млн фунтов стерлингов на новые ударные и разведывательные беспилотники, которые будут инвестированы через коалицию беспилотников, которую возглавляет Великобритания и Латвия", - сказано в сообщении правительства.видео дня
В ведомстве уточнили, что средства на дроны для Украины выделили из ежегодного фонда финансирования в размере 3 млрд фунтов стерлингов (более 3,8 млрд долларов).
При этом правительство подчеркивает, что коалиция беспилотников получит еще 16 млн фунтов стерлингов (более 20 млн долларов). В частности, деньги выделили:
- Германия (10 млн фунтов или 12 млн 700 тысяч долларов);
- Канада (3 млн фунтов или 3 млн 800 тысяч долларов);
- Люксембург (3 млн фунтов или 3 млн. 800 тысяч долларов).
Таким образом, всего фонд коалиции дронов составит 67 млн фунтов (более 85 млн долларов), включая 15 млн фунтов от Великобритании (более 19 млн долларов).
Военная помощь Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе. Вскоре Германия может начать поставки Украине дронов-камикадзе компании Helsing, которые могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии. В индустрии эти дроны сравнивают с ракетами Taurus.
США разрешили бить по России на расстояние до 300 километров. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.
Стало известно, что разрешение США бить вглубь России разблокирует аналогичные решения стран Европы. Предоставление Соединенными Штатами разрешения бить по России является важным прежде всего с точки зрения аналогичных действий европейцев. Великобритания и Франция после США тоже должны принять соответствующее решение.
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