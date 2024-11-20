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Пентагон готовит для Украины пакет помощи на $275 млн: что в него войдет

Анна Ярославская
20 ноября 2024, 08:22
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Джо Байден спешит помочь Киеву дать отпор оккупантам до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.
Военная помощь
Пентагон готовит для Украины новый пакет военной помощи / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Кратко:

  • Пентагон готовит для Киева новый пакет помощи
  • Администрация Байдена спешит помочь Украине до вступления Трампа в должность
  • ВСУ получат от США HIMARS и Javelin

Министерство обороны США готовит новый пакет оборонной помощи для Украины на сумму не менее 275 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские ракетные системы HIMARS и противотанковые боеприпасы Javelin.

Как пишет The Associated Press со ссылкой на американских чиновников, администрация нынешнего президента США Джо Байдена спешит сделать все возможное, чтобы помочь Киеву дать отпор стране-агрессору РФ до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

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"Последний транш оружия поступает на фоне растущего беспокойства относительно эскалации конфликта, когда обе стороны пытаются получить любое преимущество, которое они смогут использовать, если Трамп потребует быстрого прекращения войны - как он обещал сделать", - пишут журналисты.

В новый пакет помощи войдут:

  • средства противовоздушной обороны, в том числе артиллерийские ракетные системы HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • противотанковые боеприпасы Javelin;
  • другое оборудование и запасные части.
HIMARS, Хаймарс
HIMARS - основные характеристики / Инфографика: Главред

Оружие будет предоставлено в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), что позволяет Пентагону быстро изымать со своих складов запасы, чтобы ускорить их доставку на линию фронта в Украине.

Военная помощь США Украине - последние новости

Недавно президент США Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Главред писал, что в ближайшие дни США объявят о новым пакете военной помощи для Украины. В него войдут средства противовоздушной обороны и бронетехника.

По данным The Washington Post, Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь США имеет критическое значение. Если Штаты прекратят поддержку - Украина проиграет. Тем не менее даже если таким будет выбор Америки, Украина все равно будет бороться.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не получила и половины оружия, которое было официально выделено Соединенными Штатами.

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"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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