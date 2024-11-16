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Украина не получила и половины помощи от США: громкое заявление Зеленского

Алексей Тесля
16 ноября 2024, 11:48
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Президент напомнил о том, что договаривался с США о поставках оружия.
США, Зеленский, ЕС
Владимир Зеленский прокомментировал помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Важно:

  • Европа помогла Украине не меньше США
  • Украина не получила и половины выделенной США помощи оружием

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила и половины оружия, которое было официально выделено Соединенными Штатами.

Как подчеркнул он в интервью Суспильному, Европа помогла нашей стране не меньше США.

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"Теперь что касается огромной помощи (от США – ред.). Смотрите, эти деньги еще надо довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили, я бы в детали не пошел, потому что есть разные доклады различных институтов, как министерства обороны, так и разведок и тому подобное. Я бы только сказал: половину мы не получили", — сообщил глава государства.

Он считает это важным элементом, когда идет речь о том, как и кто помогает Украине.

"Я к тому, что Европа помогла не меньше. И это важный элемент, когда мы говорим и о благодарности. Каждая эта копейка важна, чтобы выжить, мы за это благодарны. Но мы должны быть честными...", — указал президент.

Он напомнил о том, что фабрики и заводы в США существенно нарастили производство оружия и нарастили мощность своей армии.

"Во многом получили от нас ответы... к сожалению, много потерь, поэтому на живом примере другой нации получили для себя опыт, и европейцы также", — указал собеседник.

На уточняющий вопрос Зеленский ответил, что имел в виду поставки именно оружия.

"Когда я говорю о половине, я считаю меньше, я говорю об оружии. Я договаривался об оружии. Безусловно, есть гуманитарная помощь, есть финансовая помощь, есть направленная финансовая помощь в бюджет, есть отдельные гуманитарные программы, направленные в регионы. Все это помощь, благодарны партнерам. Помощь в целом большая была с самого начала войны – не с первого дня, но с начала войны, скажем так", – добавил он.

Ранее сообщалось о том, что США профинансируют производство украинских дронов на 800 миллионов долларов, рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в Киеве 21 октября подчеркнул, что Америка будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его общая стоимость 425 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

Как ранее сообщал Главред, США планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи в течение октября-декабря 2024 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, общая сумма пакетов - 500-750 млн долларов.

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Что такое Суспильне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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