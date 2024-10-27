Независимо от результатов выборов в США: помощь Украине может уменьшиться - СМИ

ВСУ в значительной степени зависят от помощи США.

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Уменьшение помощи Украине после выборов в США / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

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Помощь Украине может уменьшиться

Возможности для Украины сузятся, если на выборах в США победит Трамп

Харрис будет трудно удержать финансовую поддержку через Конгресс

После более чем 1000 дней жестоких боев, выборы в США становятся переломным моментом для Украины. И независимо от результатов, помощь стране может уменьшиться. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что официальные лица в Киеве и Европе обеспокоены тем, что победа Дональда Трампа может привести к тому, что Украина будет вынуждена прибегнуть к болезненному урегулированию войны, которое позволит российскому диктатору Владимиру Путину укрепить свою власть на территории страны.

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По словам издания, хотя президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, суровая реальность заключается в том, что истощенные украинские вооруженные силы в значительной степени зависят от помощи США. В частности некоторые союзники Украины уже заговорили о том, как может закончиться война.

"Если победит Трамп, который заявил, что "урегулирует" конфликт еще до вступления в должность, а также выполнит свои угрозы прекратить помощь, то в таком случае возможности для Украины резко сузятся", - отметили в Bloomberg.

Там добавили, что если даже победит Камала Харрис, то, по словам западных чиновников, которые говорили на условиях анонимности, Соединенным Штатам, вероятно, будет трудно удержать значительную финансовую поддержку через Конгресс.

Выборы в США / Инфографика: Главред

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Выборы в США - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не страшна для Украины, поскольку как демократы, так и республиканцы хотят достичь справедливого мира.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины и амбиций по вступлению в НАТО.

В то же время, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев считает, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента вряд ли сможет выполнить обещание решить судьбу войны в Украине еще до вступления в должность.

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