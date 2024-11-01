США предоставят Украине вооружение на 425 млн долларов: что вошло в пакет помощи

В пятницу, 1 ноября, США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его общая стоимость 425 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.
Пакет военной помощи Украине предоставляют в рамках президентских полномочий по сокращению запасов (PDA). Следовательно, вооружение передадут ВСУ из арсеналов американской армии.
Список оружия, которое вошло в пакет:
- боеприпасы для ПВО NASAMS;
- ракеты для ПЗРК Stinger;
- оборудование и боеприпасы для беспилотников;
- боеприпасы класса "воздух-земля";
- боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры Stryker;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- медицинское оборудование;
- оборудование и боеприпасы для уничтожения препятствий;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
В Пентагоне отметили, что Соединенные Штаты продолжат сотрудничество с около 50 странами-участниками НАТО и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины. Целью этой коалиции является удовлетворение насущных потребностей Украины на фронте и обеспечение защиты от российской агрессии.
Что такое Пентагон?
Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.
Помощь Украине от США - последние новости
Напомним, США приняли решение предоставить Украине макрофинансовую помощь на сумму 20 миллиардов долларов в рамках 50-миллиардного кредита от стран "G7". Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что эту помощь направят на ключевые финансовые потребности Украины в 2025 году.
Также США профинансируют производство украинских дронов на 800 миллионов долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в Киеве 21 октября подчеркнул готовность США защищать "каждый дюйм" территории НАТО.
Как ранее сообщал Главред, США планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи в течение октября-декабря 2024 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, общая сумма пакетов - 500-750 млн долларов.
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