США готовят еще один пакет помощи: Остин на фоне угроз РФ сделал заявление

Сегодня, 21 октября, США объявили пакет помощи на сумму 400 миллионов долларов.

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Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом / Коллаж Главреда. Фото: ОП, Википедия

США профинансируют производство украинских дронов на 800 миллионов долларов, рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в Киеве 21 октября подчеркнул, что Америка будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Как отметил Зеленский, речь идет об отдельном пакете финансирования производства БПЛА.

"Готовится еще отдельный пакет финансирования на производство украинских дронов - 800 млн долларов. Украина благодарна за эту поддержку", - ответил он. видео дня

В свою очередь, Ллойд Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты будут относиться ответственно к ядерным угрозам Путина, но и продолжать поддерживать Украину, чтобы она оставалась суверенной и свободной.

В разговоре со студентами в Киеве Остин еще раз заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Россией, заверив, что США будут защищать "каждый дюйм НАТО".

Военная помощь Украине странами НАТО / Инфографика: Главред

Военная помощь США - последние новости

Напомним, во время необъявленного визита в Киев 21 октября глава Пентагона Ллойд Остин объявил новый пакет помощи на сумму 400 миллионов долларов. Он содержит дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

Предыдущий пакет помощи 16 октября анонсировал американский президент Джо Байден. В заявлении главы Штатов указывалось, что в ближайшие месяцы США предоставят Украине ряд дополнительных возможностей, в частности сотни перехватчиков к ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин для ВСУ.

К слову, в сентябре США выделили Украине один из крупнейших пакетов военной помощи. Его стоимость составляет 2,4 миллиарда долларов. Известно, что Украина получит дополнительные средства ПВО, беспилотники, боеприпасы. Также пакет укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержке.

Однако эксперты считают, что поставки оружия ВСУ в 2025 году под угрозой, союзникам не хватает денег. Финансирование на 2025 год зависит от 50 миллиардов долларов в виде замороженных активов РФ.

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

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