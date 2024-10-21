Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

США готовят еще один пакет помощи: Остин на фоне угроз РФ сделал заявление

Яна Ставская
21 октября 2024, 21:23
57
Сегодня, 21 октября, США объявили пакет помощи на сумму 400 миллионов долларов.
США готовят еще один пакет помощи: Остин на фоне угроз РФ сделал заявление
Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом / Коллаж Главреда. Фото: ОП, Википедия

США профинансируют производство украинских дронов на 800 миллионов долларов, рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в Киеве 21 октября подчеркнул, что Америка будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Как отметил Зеленский, речь идет об отдельном пакете финансирования производства БПЛА.

"Готовится еще отдельный пакет финансирования на производство украинских дронов - 800 млн долларов. Украина благодарна за эту поддержку", - ответил он.

видео дня

В свою очередь, Ллойд Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты будут относиться ответственно к ядерным угрозам Путина, но и продолжать поддерживать Украину, чтобы она оставалась суверенной и свободной.

В разговоре со студентами в Киеве Остин еще раз заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Россией, заверив, что США будут защищать "каждый дюйм НАТО".

нато инфографика
Военная помощь Украине странами НАТО / Инфографика: Главред

Военная помощь США - последние новости

Напомним, во время необъявленного визита в Киев 21 октября глава Пентагона Ллойд Остин объявил новый пакет помощи на сумму 400 миллионов долларов. Он содержит дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

Предыдущий пакет помощи 16 октября анонсировал американский президент Джо Байден. В заявлении главы Штатов указывалось, что в ближайшие месяцы США предоставят Украине ряд дополнительных возможностей, в частности сотни перехватчиков к ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин для ВСУ.

К слову, в сентябре США выделили Украине один из крупнейших пакетов военной помощи. Его стоимость составляет 2,4 миллиарда долларов. Известно, что Украина получит дополнительные средства ПВО, беспилотники, боеприпасы. Также пакет укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержке.

Однако эксперты считают, что поставки оружия ВСУ в 2025 году под угрозой, союзникам не хватает денег. Финансирование на 2025 год зависит от 50 миллиардов долларов в виде замороженных активов РФ.

Кто такой Ллойд Остин?

Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Владимир Зеленский военная помощь Ллойд Остин война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
В ВСУ сделали интригующее заявление по уничтожению Крымского моста

В ВСУ сделали интригующее заявление по уничтожению Крымского моста

21:46Украина
США готовят еще один пакет помощи: Остин на фоне угроз РФ сделал заявление

США готовят еще один пакет помощи: Остин на фоне угроз РФ сделал заявление

21:23Украина
Новый пакет помощи Украине: в Пентагоне рассказали, что в него входит

Новый пакет помощи Украине: в Пентагоне рассказали, что в него входит

20:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Конденсата не окнах не будет: что нужно поставить на подоконник

Конденсата не окнах не будет: что нужно поставить на подоконник

Отключения будут длиться по 10 часов: где в Украине энергетики будут выключать свет

Отключения будут длиться по 10 часов: где в Украине энергетики будут выключать свет

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

Какой будет зима 2024-2025: синоптики удивили прогнозом

Какой будет зима 2024-2025: синоптики удивили прогнозом

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Последние новости

21:39

После травмы: звезда "Лиги смеха" сделал символический удар по мячу перед матчем

21:31

На барбера и ноготочки: сколько ежемесячно тратит Слава Демин

21:23

США готовят еще один пакет помощи: Остин на фоне угроз РФ сделал заявление

20:51

Новый пакет помощи Украине: в Пентагоне рассказали, что в него входит

20:25

Многие садоводы допускают ошибки: что посадить в ноябре

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
20:20

Россия готовит новый массированный удар по Украине: Мусиенко заявил о накоплении ракет у РФ

20:13

После атаки ВСУ: один из крупнейших заводов РФ приостановил работу

19:46

Под Курахово РФ начала оттягивать подбитую технику: боец ВСУ говорит, что такое - впервые

19:38

В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

Реклама
19:30

Путин отдал металлургический комбинат в Мариуполе на разграбление людям Кадырова

19:05

Брат известного украинского актера погиб на фронте

18:58

Накрутка, как на Dyson: легкий способ сделать голливудские локоны в домашних условиях

18:55

Оккупанты рассекли группировку ВСУ на два плацдарма: какая ситуация на Купянском направлении

18:49

Без мамы: дочь покойной Заворотнюк показала день рождения младшей сестры

18:44

Удар по заводу Свердлова в Дзержинске: СМИ узнали о последствиях

18:43

Прижимая ногами к земле: оккупанты расстреляли двух бойцов ВСУ - ОГП

18:27

"Война – это плохо": Лайма Вайкуле пристыдила россиян

18:00

Куда правильно ставить домкрат: простая инструкция для водителей

17:59

Дом блогера-миллионщицы и "супермамы" побили обломки "шахеда"

17:54

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Реклама
17:46

У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

17:45

Только 1% людей сможет выполнить задание: нужно найти отличия на изображениях

17:31

Будет стирать, как новая: что нужно сделать, если стиральная машина плохо работаетВидео

17:30

Ленивые вареники с картошкой: легкий и быстрый рецепт удивит всехВидео

17:18

"Придется забыть о НАТО и ЕС": идея создания ядерки обернется против Украины - Фесенко

17:16

РФ применила хитрую тактику: вражеские ДРГ заходят в тыл ВСУ в Торецке

17:11

Зачем в СССР вешали ковры на стену: темная сторона советской "роскоши"

17:03

Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов" - BILD

16:51

Южная Корея пригрозила РФ: российского посла вызвали из-за войск КНДР в Украине

16:34

Как получить больше тепла от батареи: простые способы забыть о холоде на всю зиму

16:30

Не понимают даже в аптеке: почему врачи пишут неразборчиво

16:26

План россиян провалился: Зеленский провел важное совещание по ситуации на фронте

16:14

Удары СБУ по российским складам лишают врага ресурсов для ведения войны, - эксперт

16:11

В Молдове прошел референдум по ЕС и выборы президента: результаты подсчета голосов

16:09

"Украина рискует проиграть войну": Стефанчук обратился к союзникам

15:50

67 прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность именно в период реформ Порошенко-Рябошапки – СМИ

15:40

Загадка для людей с "орлиным" зрением: надо за 7 секунд найти зонтик в лесу

15:27

Минздрав отменил "инвалидность" 74 военнообязанным Хмельницкой МСЭК после скандала

15:17

Может предупредить о беде: как понять, что приснился вещий сон

15:16

Запорожская АЭС на грани блэкаута: в Минэнерго предупредили о серьезных последствиях

Реклама
15:04

Боеприпасы, техника и вооружение: США выделили ВСУ новый пакет военной помощи

14:45

Технически Украина может создать ядерное оружие, но это не ко временимнение

14:42

"Безобразная история": МАГАТЭ финансировало ядерные исследования РФ в оккупированном Крыму

14:40

Церковный праздник 22 октября: что запрещено делать в день святого Аверкия

14:29

Враг стремится лишить Украину света и тепла: РФ готовит ракетный удар

14:22

Коллега Леси Никитюк раскрыл, как отношения с молодым военным изменили ее

14:18

Зачем опытные водители возят луковицу и зубную пасту в машине

14:05

Решит только настоящий гений: математическая задача "сломала головы" тысячам людей

14:02

Заявление Порошенко о личной обороне Киева - пиар на смертях защитников, - военный

13:57

Глава Пентагона прибыл в Киев: стала известна цель неанонсированного визита

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять