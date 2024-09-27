Поставки оружия ВСУ в 2025 году - под угрозой, союзникам не хватает денег - Bloomberg

Западным союзникам Украины все труднее выполнять свои обещания. Финансирование на 2025 год зависит от 50 миллиардов долларов в виде замороженных активов РФ.

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Военная помощь Украине в 2025 году может оказаться под угрозой / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада, скриншот

Военная помощь Украине в 2025 году находится под угрозой, так как некоторые страны не могут выполнить свои финансовые обязательства, а другие отказываются увеличивать поддержку. Таким образом, способность Киева продолжать боевые действия на должном уровне окажется под вопросом.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на слова экспертов, возможный финансовый кризис среди союзников происходит в критический для Украины момент и может вынудить ее ослабить свою переговорную позицию.

В статье говорится, что западным союзникам Украины все труднее выполнять свои обещания, особенно на фоне того, что РФ активно наращивает производство боеприпасов и оборудования. В то время как экономика России работает на военный режим, страны, поддерживающие Украину, испытывают экономические трудности и ограничивают военные бюджеты.

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Ключевым источником финансирования Украины в 2025 году должна стать сделка G7 на сумму 50 миллиардов долларов, основанная на замороженных активах российского центрального банка. Однако детали сделки все еще обсуждаются, и остается неопределенность относительно суммы и окончательных условий. Даже если соглашение будет достигнуто, этой суммы может не хватить для поддержки Украины на следующий год.

Финансовые проблемы усложняют ситуацию. По прогнозам украинского правительства, в 2025 году дефицит бюджета составит 19% ВВП, и для его покрытия потребуется около 35 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы планируется получить за счет помощи Международного валютного фонда и ЕС, однако для покрытия оставшегося дефицита потребуется еще около 15 миллиардов долларов, что, по словам чиновников, может потребовать привлечения кредитов от стран "Большой семерки".

Помимо этого, обсуждается вопрос военного финансирования. Союзники планируют выделить Украине 50 миллиардов долларов, что примерно соответствует объему военной помощи, предоставленной США и ключевыми европейскими странами с января по июнь 2023 года. По данным Кильского института, США в этот период оказали поддержку на сумму около 31,5 миллиарда евро, а Германия, Великобритания, Франция и Италия — около 15,7 миллиарда евро. Однако не вся поддержка была публично раскрыта, и часть обещанных средств еще не поступила.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил "план победы" и настаивает на необходимости дополнительных гарантий безопасности и усиления поддержки со стороны НАТО. Однако международная помощь под угрозой сокращения из-за экономических трудностей стран Европы и напряженных политических ситуаций.

"Но предложение о помощи было омрачено трениями с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, который набросился на Зеленского, но позже согласился встретиться с ним. Трамп предложил Украине заключить сделку с Москвой, чьи войска добиваются все больших успехов на востоке Донецкой области и разрушают энергетическую систему Украины", — пишет издание.

Военная помощь Украине - последние новости

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость составляет 2,4 миллиарда долларов. Украина получит дополнительные средства ПВО, беспилотники, боеприпасы. Также пакет укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержке.

США предоставили Украине крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW) к истребителям F-16. Речь идет о бомбах с кассетной боевой частью и дальностью до более 70 миль или 112 км. Президент США Джо Байден заявил, что принял это решение, чтобы "усилить возможности Украины для нанесения дальнобойных ударов".

Как пишет Politico, Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять военную помощь Украине. Администрация американского президента Джо Байдена работает над "планом Б", чтобы расширить свои полномочия для отправки в Украину американского оружия и техники на сумму 5,9 млрд долларов до окончания финансового года в конце сентября.

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