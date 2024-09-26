Это впервые: США предоставили Украине кассетные JSOW к F-16, куда будут бить

США предоставили Украине крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW) к истребителям F-16. Речь идет о бомбах с кассетной боевой частью и дальностью до более 70 миль или 112 км.
Это подтверждает пресс-служба Белого дома в четверг, 26 сентября. Президент США Джо Байден заявил, что принял это решение, чтобы "усилить возможности Украины для нанесения дальнобойных ударов".
JSOW - что это за бомбы
Как отмечает телеканал ABC News, у Штатов есть несколько версий этих бомб, однако речь идет о передаче Украине именно тех, что содержат кассетную боевую часть.
AGM-154 JSOW - это тактическая ракета, которую еще называют планирующей авиабомбой.
Используются для поражения защищенных целей, размещенных вне пределов противовоздушной обороны противника, тем самым повышая живучесть самолетов и минимизируя другие потери на поле боя.
Это первая передача Соединенными Штатами такого вооружения, указывают журналисты.
О поставке Киеву этих бомб СМИ писали с начала месяца, однако их передачу Украине ожидали раньше.
США предполагают, что эти авиабомбы украинские Воздушные силы будут применять вблизи передовой.
Военная помощь США - последние новости
Соединенные Штаты Америки в четверг, 26 сентября, объявили о предоставлении Украине оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введении дополнительных санкций против страны-агрессора России.
Что получит Украина в рамках этой помощи:
- дополнительную батарею ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики,
- беспилотники,
- ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух-земля",
- средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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