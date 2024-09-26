УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Это впервые: США предоставили Украине кассетные JSOW к F-16, куда будут бить

Яна Ставская
26 сентября 2024, 14:23
175
Украина получила версию этих бомб с кассетной боевой частью.
Это впервые: США предоставили Украине кассетные JSOW к F-16, куда будут бить
Что это за бомбы JSOW, которые США передают Украине / Коллаж Главреда. Фото: ABC News, ОП, скриншот

США предоставили Украине крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW) к истребителям F-16. Речь идет о бомбах с кассетной боевой частью и дальностью до более 70 миль или 112 км.

Это подтверждает пресс-служба Белого дома в четверг, 26 сентября. Президент США Джо Байден заявил, что принял это решение, чтобы "усилить возможности Украины для нанесения дальнобойных ударов".

видео дня

JSOW - что это за бомбы

Как отмечает телеканал ABC News, у Штатов есть несколько версий этих бомб, однако речь идет о передаче Украине именно тех, что содержат кассетную боевую часть.

AGM-154 JSOW - это тактическая ракета, которую еще называют планирующей авиабомбой.

Используются для поражения защищенных целей, размещенных вне пределов противовоздушной обороны противника, тем самым повышая живучесть самолетов и минимизируя другие потери на поле боя.

Это первая передача Соединенными Штатами такого вооружения, указывают журналисты.

О поставке Киеву этих бомб СМИ писали с начала месяца, однако их передачу Украине ожидали раньше.

США предполагают, что эти авиабомбы украинские Воздушные силы будут применять вблизи передовой.

Крылатая дальнобойная авиабомба JSOW инфографика
Крылатая дальнобойная авиабомба JSOW - характеристики / инфографика: Главред

Военная помощь США - последние новости

Соединенные Штаты Америки в четверг, 26 сентября, объявили о предоставлении Украине оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введении дополнительных санкций против страны-агрессора России.

Что получит Украина в рамках этой помощи:

  • дополнительную батарею ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики,
  • беспилотники,
  • ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух-земля",
  • средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США военная помощь F-16 выборы в США война России и Украины
Реклама

Главное за день

Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

14:55 Украина
Встреча Зеленского с Байденом тет-а-тет: известно, о чем они будут говорить

Встреча Зеленского с Байденом тет-а-тет: известно, о чем они будут говорить

14:55 Украина
Это впервые: США предоставили Украине кассетные JSOW к F-16, куда будут бить

Это впервые: США предоставили Украине кассетные JSOW к F-16, куда будут бить

14:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди 29968

Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря 6850

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря

Гороскоп на октябрь-2024: комета, несущая катастрофы, ядерная угроза для Львова и сюрприз для РФ 6769

Гороскоп на октябрь-2024: комета, несущая катастрофы, ядерная угроза для Львова и сюрприз для РФ

Зачем кошкам кармашки на ушах: интересная особенность животных 5663

Зачем кошкам "кармашки" на ушах: интересная особенность животных

Последние новости

14:55

Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

14:55

Встреча Зеленского с Байденом тет-а-тет: известно, о чем они будут говорить

14:52

Как уберечь розы от заморозков: сказочный результат весной гарантированВидео

14:30

Засветился в Киеве: беглец Олег Винник вернулся в Украину - блоггер

14:26

Мужчина полвека ждал смертной казни, но суд его оправдал - что произошло

Украине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – ЖдановУкраине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – Жданов
14:23

Это впервые: США предоставили Украине кассетные JSOW к F-16, куда будут бить

14:18

Наступление армии РФ замедлится на 4 направлениях: Жданов назвал причину

14:07

Не большими котами: как на самом деле кошки видят своих хозяев - точный ответВидео

13:53

Следующая атака будет мощнее: Гетьман предупредил украинцев о массированном ударе РФ

Реклама
13:44

Женщина придумала необычное имя для своего ребенка, но люди её не поняли

13:32

Россия сегодня утром выпустила три "Кинжала" по Староконстантинову: детали

13:26

За такой шницель вас будут носить на руках - получится вкуснее, чем в ресторанеВидео

13:10

США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд: Зеленский сделал заявление

13:04

Какая монета первой коснется дна: сложная загадка для самых внимательных

12:59

В Пентагоне хотят передать Украине боеприпасы с белым фосфором: Белый дом против - СМИ

12:50

Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

12:37

Для лучшего урожая: где правильно сажать малину - популярная ошибкаВидео

12:23

"Я разбила сердце своего бывшего": Настя Каменских огорошила фанатов

12:21

РФ атаковала энергообъекты в нескольких областях: будут ли выключать свет

12:21

"РФ потеряла очень много": Розумный сказал, кто может создать альтернативу ПутинуВидео

Реклама
11:47

Не подлетит на километр: как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство

11:40

"Ничего нового": в WSJ раскрыли, почему план победы Украины "не впечатлил" Белый дом

11:34

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Драконам- трудные времена, Свиньям - счастливый день

11:22

Загадочное сооружение возле Крымского моста: в ВМС предположили, что строит РФ

11:10

Новые пуски "Кинжалов": РФ бьет ракетами по Староконстантинову

11:07

"Эти недели и месяцы решающие": премьер Британии сделал заявление о войне в Украине

11:07

Можно остаться без урожая: какие деревья нельзя сажать рядом - полный списокВидео

10:46

РФ и Китай будут производить ударные БПЛА против Украины: в США паникуют - Reuters

10:33

"Очень трудное положение": боец "Осман" сказал, грозит ли ВСУ котел под Угледаром

10:22

Разрешение на удары вглубь РФ: действительно ли Путин начнет войну с НАТО - РозумныйВидео

10:06

Как быстро очистить котел от нагара и смолы: простой и гениальный способВидео

10:04

РФ запустила "Кинжалы": в Киеве и Староконстантинове были слышны взрывыФото

09:52

Разорвала договоренности: Кристина Орбакайте отказалась выступать с российским певцом-путинистом

09:29

РФ массированно запустила дроны и ракеты по Украине: раздавались мощные взрывы в 14 областяхФото

09:11

"Делает грязные маленькие выпады": Трамп "набросился" с критикой на Зеленского

09:03

Полезный, но забытый: что означает "тайный" символ на панели приборов автоВидео

08:34

РФ атаковала инфраструктуру, часть украинцев осталась без света: что известноФото

08:20

Применит ли РФ ядерное оружие: в ISW назвали реальные намерения Путина

08:10

О Трампе и тонкой дипломатии с ниммнение

08:10

Россия будет повышать интенсивность атак по городам: названа ключевая датамнение

Реклама
08:09

"Совсем не идет": сын предательницы Наташи Королевой кардинально сменил прическу

07:24

Зеленский и Байден встретились в Нью-Йорке: в ОП раскрыли детали

06:37

Киев был под атакой дронов 5 часов: сбито около 10 "Шахедов"Фото

05:56

Гороскоп на завтра 27 сентября: Весам - удачный день, Стрельцам - шокирующие перемены

05:30

Начнется череда неудач: какие вещи категорически нельзя ставить на полВидео

05:10

Чем заправлять салат на диете: диетолог назвала 3 самых лучших варианта

04:32

"Будут стрелять - будут проблемы": будет ли у украинцев газ зимой

04:02

Не больше, чем фальшь: у РФ может не быть качественных носителей ядерного оружия - Селезнев

03:00

Будет оставаться свежей "всю зиму": как правильно хранить картофель

02:02

Как быстро очистить грязь на плите: понадобится только средство для ухода за кожей

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять