"РФ потеряла очень много": Розумный сказал, кто может создать альтернативу Путину

Потеря контроля над частью Курщины не воспринимается элитами РФ как серьезный удар и не изменит их настроения.

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Розумный сказал, кто может создать альтернативу Путину/ коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия за два с половиной года полномасштабной войны против Украины потеряла очень много. Именно поэтому потеря контроля над частью Курской области не воспринимается российскими элитами как серьезный удар и не изменит их настроения.

На фоне общей ситуации в РФ ситуация на Курщине не ощущается российскими элитами как очень серьезный удар, поэтому это не подтолкнет их к тому, чтобы искать способы завершить войну или сбросить российского диктатора Владимира Путина. Но повлиять на ситуацию или создать альтернативу Путину могут только те люди, которые имеют соответствующие ресурсы и связи внутри российских элит. Такое мнение высказал политический эксперт Максим Розумный во время чата на Главреде.

"Я не думаю, что это как-то повлияет на настроения российских элит. Потому что потеря контроля над частью Курской области - это не такая уж и катастрофа по сравнению с тем, что происходит с Россией во многих других измерениях: РФ за два с половиной года потеряла очень многое - от золотовалютных резервов и до рынков нефти и газа, политического веса. Те, кто понимает, что происходит, знают, что Россия потеряла очень много. Но повлиять на ситуацию или создать какую-то альтернативу Путину могут только люди, которые понимают, что происходит, и обладают соответствующими ресурсами и связями внутри российских элит", - отметил Розумный.

По его словам, для таких людей Курская операция не является существенной, ведь они проглотили даже бунт Пригожина.

"Для них Курская операция не является существенной: если они проглотили бунт Пригожина, который был внутренним расколом, серьезной угрозой легитимности Путина и консолидированности путинского режима и населения, то такое внешнее вмешательство и проникновение украинских войск для них еще не является звоночком. Это для них просто эпизод, который показывает уязвимость, но кардинально не меняет ситуацию", - сказал политический эксперт.

Смотрите видео чата с Максимом Разумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее сообщалось, что украинские десантники зашли на еще один участок границы РФ. Операция украинских военных стала вторым успешным прорывом вражеской границы.

Также ранее сообщалось, что Путин хочет выбить ВСУ из Курщины до 1 октября - политический эксперт Максим Разумный дал неожиданный сценарий боев.

Напомним, в ЦПД заинтриговали положительными новостями о том, что на Курщине есть удачные действия Сил обороны. Оккупанты паникуют и не понимают, как комментировать события, которые сейчас происходят в Курской области.

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