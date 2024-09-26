Загадочное сооружение возле Крымского моста: в ВМС предположили, что строит РФ

Достроить сооружение в этом сезоне оккупанты не смогут, потому что начинается период штормов.

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Сооружение возле Крымского моста / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/Taclbery

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму рядом с Крымским мостом строят неизвестное сооружение. Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона предположил, что его могут строить для защиты имеющегося путепровода или оно является очередным переходом.

"Продолжают строить, что это - будет известно, когда достроят. А в этом сезоне они это скорее всего не смогут сделать, потому что начинается период штормов и соответственно строить что-то в таких условиях будет очень сложно. Это может быть защитное сооружение, или какой-то переход очередной, но выводы делать немного рано", - сказал он.

Плетенчук пояснил, что надо подождать, пока закончится сезон штормов.

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"В любом случае посмотрим, как они пройдут этот период, который начинается осенью и заканчивается весной", - добавил спикер.

По его словам, россияне все время пытаются разместить в Керченском проливе какие-то сооружения. Некоторые из них периодически выбрасывает волнами на побережье.

Представитель ВМС также подчеркнул, что ситуация в Черном и Азовском морях пока остается неизменной. В Азовском море военных кораблей РФ не зафиксировано, в Черном - находится субмарина проекта 636, на борту которой может быть 4 ракеты типа "Калибр".

По словам Плетенчука, субмарина постоянно находится в море - никуда не заходит и не выходит, обычно дежурство длится несколько недель.

"После этого ее, как правило, меняет другая подводная лодка 636-го проекта. Находится лодка в акватории в качестве единственного средства, которое может находиться в море на дежурстве", - уточнил спикер.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Крымский мост - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Крымский мост буквально разваливается на глазах после того, как по нему было нанесено несколько ударов Силами обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ГУР имеет талант к неожиданным действиям в информационном пространстве, поэтому уничтожение Крымского моста вполне возможно.

Кроме того, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявлял, что у Сил обороны Украины есть план, как уничтожить Крымский мост и вернуть полуостров.

Крымский мост / Инфографика: Главред

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