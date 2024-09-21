В оккупированном Крыму неспокойно: Симферополь и Севастополь всколыхнули взрывы

На улицах Севастополя остановили транспорт и призвали покинуть прибрежные зоны.

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В Крыму прогремела серия взрывов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Крымский ветер

Вечером субботы, 21 сентября, на временно оккупированной территории Крыма прогремели мощные взрывы. Оккупанты жалуются на ракетную атаку. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

В Симферопольском районе прозвучало около 10 взрывов. Как отмечает "Крымский ветер", именно там расположены склады боеприпасов армии РФ.

"В небе над Симферополем раздались взрывы от работы ПВО. На улицах Севастополя остановлен транспорт, власти призвали жителей покинуть прибрежные зоны. На полуострове была кратковременно объявлена ракетная опасность. Сообщают об атаке баллистическими ракетами", - пишет российский Telegram-канал ASTRA. видео дня

Кроме этого, взрывы слышали в Перевальном, где базируется 126-я бригада береговой обороны ЧФ РФ. В результате взрывов в Симферополе сработала сигнализация на автомобилях в районе массива Мате Залки и автовокзала.

В Севастополе и Бахчисарае работали российские системы ПВО, пытаясь отразить атаку. Оккупационные власти, как обычно, заявили, что работа противовоздушной обороны была успешной, "жертв и разрушений нет".

Смотрите видео взрывов в Крыму:

Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, в ночь на 30 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные слышали пять взрывов: четыре - в районе Кировского, в частности возле аэродрома и железнодорожной станции, и один - возле Джанкоя.

Также в ночь на 11 сентября неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ, который запускал ракеты по Одесской области. По данным проекта "Крымский ветер", истребитель исчез с радаров после запуска 4 ракет.

Впоследствии ГУР раскрыло детали рейда у побережья оккупированного Крыма. Командир подразделения "Химера" Александр Капшин ("Каппа") сообщил, что 11 сентября при участии нескольких спецподразделений были нанесены потери оккупантам в живой силе и технике. Во время операции спецназовцы сбили российский истребитель Су-30СМ.

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