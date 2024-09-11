Осталось лишь пятно: российский Су-30 внезапно исчез над морем возле Крыма

Российский истребитель Су-30СМ не вернулся на базу после пусков ракет Х-31П по Одесской области, пишет "Крымский ветер".

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Возле Севастополя исчез российский Су-30 / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, t.me/Crimeanwind

В ночь на 11 сентября неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Он выполнял пуски ракет Х-31П по Одесской области. Об этом сообщил мониторинговый проект "Крымский ветер".

По данным проекта, Су-30СМ вместе с Су-35 находился над морем к северу от Севастополя, где проводил пуски ракет Х-31П по территории материковой Украины. После запуска 4 из 6 ракет Су-30СМ внезапно исчез с радаров.

Истребитель, который базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край РФ), не вернулся на базу. Инцидент с Су-30СМ произошел около 23.42.

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На месте исчезновения самолета, примерно в 63 км от Железного Порта, продолжаются спасательно-поисковые работы. В поисковой операции задействованы вертолеты Ми-8, Ка-27 и АН-26 с аэродрома ЧФ РФ в Каче.

"В квадрате, показанном на карте, было найдено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в том числе крыло. Поднять ничего не смогли", - рассказал "Крымский ветер".

Место, где мог упасть российский Су-30 / Фото: t.me/Crimeanwind

На борту Су-30СМ, который исчез над морем, были два российских летчика в звании капитана. Есть вероятность, что оба члена экипажа могли не выжить.

Что известно по Су-30? Су-30 (по кодификации НАТО - Flanker-C) - советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4. Разработан на основе Су-27УБ. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления, а также может использоваться как учебно-боевой самолет. В отличие от Су-27УБ, Су-30 способен выполнять боевые действия, связанные с большой дальностью и продолжительностью полета и эффективным управлением группой истребителей, пишет Википедия.

Ликвидация российских самолетов - последние новости

Напомним, 28 августа военные 28-й ОМБр сбили российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении Донбасса. Самолет пытался атаковать позиции Сил обороны Украины, но был уничтожен метким выстрелом из ПЗРК.

Также украинские защитники уничтожили российский Су-34 в Курской области. Самолет ликвидировали во время выполнения боевого задания зенитчики Воздушных Сил ВС Украины.

Как сообщал Главред, в результате ночной атаки 22 августа на авиабазу "Мариновка" зафиксировано попадание по ангару с авиационным вооружением, что могло повлечь потери в боевой авиации россиян. Спутниковые снимки показывают серьезные повреждения территории аэродрома, в частности разбитые ангары. Эксперты предполагают, что в результате атаки мог быть уничтожен один Су-34 и поврежден еще один.

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