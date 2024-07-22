Ударные дроны атаковали самолет Су-57 РФ: в ГУР показали "оружие возмездия"

Преимуществом дронов ГУР остается высокая устойчивость к вражеским средствам РЭБ и дальность действия.

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В ГУР рассказали об ударе по Су-57 РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, uacrussia.ru

В результате недавнего удара беспилотников Главного управления разведки Министерства обороны был поражен самолет российских оккупантов Су-57.

Об этом рассказал командир группы ударной дальней авиации Эхо Group с позывным "Эхо" в материале "Новое оружие возмездия - как работают подразделения ударных дронов ГУР", опубликованном на YouTube-канале ГУР.

"Целей много, смотря по приоритетности поражения для закрытия или открытия коридоров. Из медийного последнее - это Су-57", - сообщил он.

Он также пояснил, что бойцы Эхо Group используют дроны тактического поражения. Он подчеркнул, что это новейшее оружие, чтобы максимально навредить оккупантам.

Уточняется, что преимуществом дронов ГУР остается высокая устойчивость к вражеским средствам РЭБ и дальность, что позволяет достигать критически важных военных объектов российского агрессора.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Смотрите видео - новое оружие возмездия - как работают подразделения ударных дронов ГУР:

Удар по самолету Су-57 - главные новости по теме

Как сообщалось ранее, ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69. 9 июня Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ поразила новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар по данному самолету стал частью охоты ВСУ на военную авиацию россиян далеко за пределами фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате атаки на аэродром "Ахтубинск" под удар попал не только Су-57. Российские пропагандисты со ссылкой на источники в Генштабе подтверждают поражение истребителя "пятого поколения" Су-57 в ходе атаки ВСУ на аэродром "Ахтубинск" в 600 км от украинской границы.

Ранее сообщалось, что по открытым данным 2022 года, всего в изготовленном виде у россиян было 6 единиц Су-57, теперь стало 5. Су-57 может быть носителем ракет Х-59 и Х-69 (которой была уничтожена, в частности, Трипольская ТЭС), а также КАБы-1500.

/ Инфографика: Главред

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