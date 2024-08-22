Удар по авиабазе Су-34 под Волгоградом: взрыв снес ангары с самолетами, кадры

Вероятно, россияне разместили склад БК на стоянке с самолетами.

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Этот аэродром россияне использовали для бомбардировок линии фронта Украины / Коллаж Главреда. Фото: x.com/MT_Anderson, скриншоты видео

В результате ночной атаки на авиабазу "Мариновка" 22 августа есть попадание по ангару с авиационным вооружением. Вероятно, есть потери в боевой авиации россиян.

Спутниковые снимки с места удара опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) OSINT-аналитик MT Anderson.

На кадрах видны существенные повреждения территории аэродрома, в частности разрушенные взрывами временные накрытия-ангары. Эксперты Cyber Boroshno предполагают, что речь может идти как минимум об одном "ликвидированном" российском Су-34 и еще одном Су-34 - поврежденном.

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"Уничтожены склады с авиационным вооружением, инфраструктура аэродрома, авиационные ангары, повреждены системы РЛС, под вопросом потери бортов", - пишет сообщество Dnipro | OSINT с Гарбузом.

По мнению аналитиков, дроны были насыщены шрапнелью, а взрыв произошел в воздухе

По их наблюдениям, ангары были набиты российской авиацией.

"Полностью уничтожено 3 ангара, еще 2 повреждены. Потери в самолетах - от 1 до 5 бортов Су-34", - уточняют осинтеры.

Эксперты объясняют столь мощные взрывы тем, что российские оккупанты разместили склад с боеприпасами прямо на стоянке самолетов.

Атака на авиабазу Мариновка - главное

В ночь на 22 августа в российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы. Это произошло из-за, якобы, атаки с применением беспилотников и работы сил и средств противовоздушной обороны. После этого стало известно о пожаре в аэропорту.

Во время атаки вводилось ограничение на использование местного воздушного пространства, часть авиарейсов была перенаправлена или задержана. Несколько БПЛА добрались до аэродрома Мариновка и вызвали масштабный пожар и взрывы.

Как рассказали источники СМИ в СБУ, украинские спецслужбы совместно с ССО поразили склады с КАБами и топливом.

Этот аэродром россияне использовали для бомбардировок линии фронта Украины.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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