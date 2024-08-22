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ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине и продвинулись на 2 километра: первые детали

Юрий Берендий
22 августа 2024, 20:26
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В 3 ОШБр отметили, что несмотря на преимущество россиян в живой силе, украинские военные смогли пробить оборону врага и закрепиться на занятых позициях.
ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине и продвинулись на 2 километра: первые детали
ВСУ освободили еще 2 квадратных километра территории на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление на Харьковском направлении и смогла освободить 2 квадратных километра украинской территории. Об этом говорится в сообщении 3 ОШБр в Телеграме.

По словам военных, в результате контратак бригада захватила батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные и ротные опорные пункты, а также продвинулась на почти два квадратных километра вглубь фронта. При этом, соотношение сил на поле боя составляло 2,5 к 1 в пользу врага.

"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии рф. На данную минуту эта задача выполнена", - командир бригады полковник Андрей Билецкий.

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Он подчеркнул, что за четыре дня враг потерял три сотни личного состава, а значительная часть техники и вооружения была уничтожена или повреждена.

Билецкий добавил, что уникальность операции заключалась в том, что наши силы наступали на численно превосходящего врага и одержали победу. Успех был достигнут благодаря детальному планированию, нестандартным решениям и слаженной работе артиллерии, ПВО, БПС и разведки.

"Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь - штурмовики", - командир бригады.

В 3-й ОШБр отметили, что штурмовые действия отвели внимание врага от направления Макеевки и снизили напряжение на других критических участках фронта в районах соседних бригад. Оккупанты сейчас усиливают использование авиации, РСЗО и дальнобойной артиллерии.

"Противник пытается вернуть утраченное. Но Третья штурмовая держит рубежи!", - резюмировали в бригаде.

Что известно о 3 ОШБр

Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, бойцы Сил обороны Украины начали наступательные действия в Харьковской области. Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада Сухопутных сил ВСУ на своем Telegram-канале, где также обнародовали видео с кадрами активного наступления.

Российская армия продолжает активно использовать управляемые авиабомбы на фронте. На Харьковском направлении враг сбрасывает бомбы с боевой частью до 500 кг по украинским позициям, о чем заявил командир подразделения "Терра" с позывным "Абдула".

Силы обороны Украины провели успешное контрнаступление на Харьковщине, в результате которого украинским военным удалось выбить российских оккупантов с ранее захваченных позиций. Об этом в эфире рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

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